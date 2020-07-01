彰化祭出無人機！露天焚燒稻草　取締32件最高開罰10萬元

▲彰化近日處處可見露天燒稻草。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中部地區一期稻作已陸續進入收割期，一、二期稻作間隔短暫，是露天燃燒案發生高峰期，彰化縣環保局為減少稻草露天燃燒對民眾健康及環境品質的影響，透過無人機稽查及設置3處制高點監控設施稽查，截至目前環保局已查獲露天燃燒稻草行為人並開立32張罰單，最重加開罰10萬元。

彰化地區近1個月以來，露天燃燒稻草情況相當的嚴重，甚至一天創下10幾起的紀錄，也使得消防人員對此疲於奔命，日期許多民眾趁著端午節連假，到彰化西南角沿海出遊，沒想到一走出門全被壟罩在煙塵下，甚至還有濃濃的焚燒味不斷地傳出，不僅影響行車視線通行，還有礙空氣污染，附近住戶以為是火災發生，通報消防局到場滅火，才知又是一起焚燒稻田事件。

環保局今年持續結合農會推廣腐化菌肥處理稻草，並特別編列預算補助農民每分田每包腐化菌僅需負擔100元，農民可就近向附近農會登記購買使用。並透過廣播電台、電子看板、跑馬燈及海報等進行宣導。加強推廣農民應用分解腐化菌有機肥現地處理稻草來代替露天燃燒，降低懸浮微粒排放量，提升空氣品質。對於曾有露天燃燒痕跡情形農田，也將透過〝地籍圖資網路便民服務系統〞查詢地籍資料，主動拜訪輔導，俾利加強管制露天燃燒行為。

環保局長呼籲農民切勿露天燃燒稻草，倘查獲露天燃燒稻草造成空氣污染情事，將依「空氣污染防制法」規定，處1,200元以上10萬元以下罰鍰。民眾發現露天燃燒行為，可協助撥打公害陳情報案專線04-7115655轉803、804、805檢舉，以改善農民稻草露天燃燒。

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