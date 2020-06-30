　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫新生活被置若罔聞？沈富雄：陳時中要被人民牽著鼻子走了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 沈富雄認為陳時中要被人民牽著鼻子走。（圖／指揮中心提供）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎全球累積確診病例超過一千萬，雖然台灣疫情已大幅減緩，前立委沈富雄最近在臉書發文指出，「防疫上半場人民聽陳時中，下半場則歹勢！陳時中要被人民牽著鼻子走了，面對當下全球疫情，台灣該怎麼辦？」他認為，政府應重新評估「三倍券」振興計劃及國境防疫措施，同時也在文末列出6點建議。

沈富雄29日發文提到，雖然全球每日確診人數達最高峰，但此起彼落，尤其是政治上的大區塊，如美國與歐盟，不能以單一單位視之，當今的美國德州和佛羅里達州如露營的營火正旺，其餘各地仍餘燼未熄，甚至半夜劈啪之聲不絶於耳。

請繼續往下閱讀...

沈富雄稱，以美國與歐盟的解封條件為準，台灣相比他們乾淨100倍以上，如果分母是零，那麼台灣就是冰清玉潔、遺世而獨立，完全無從比較。他坦言，「歷經了清明、五一、媽祖遶境及端午4次民間大規模實驗，可以證明所謂『防疫新生活』、『防疫安全國旅』已經被台灣老百姓置若罔聞，我曾經說過，防疫上半場人民聽陳時中，下半場則歹勢！陳時中要被人民牽著鼻子走了」。

沈富雄分析，端午連假產生的「報復性」消費，證明了百業蕭條不是人民沒有錢，而是有錢不敢花，因此，為今之計，政府應明智且勇敢地重新評估為時嫌遲、金額不大的「三倍券」振興計劃以及國境防疫措施。

沈富雄列出6點建議：

(一) 國內

(1) 完全解除各種群聚行為的種種限制，社交距離本就無法落實，戲院、餐廳、健身房…等的梅花座要求應完全取消，球場、宴會、藝文活動等大型集會不必再有人數限制。日常作息回到去年疫前狀況。

(2)「防疫五月天」不要戴口罩到處趴趴走，宣傳所謂「防疫安全國旅」，看他們出遊的模樣，遊興大打折扣。

(3)考慮取消600億的三倍券，杯水車薪何必用來錦上添花，只要官員以身作則，告訴人民日常作息一如往常即可。

(4)上項金額應全數用來搶救大量依賴外客的產業如航空、旅行社及免稅店，輔導轉業、補貼薪資、取消合約金等。

(二) 國境防疫

(1)以平等互惠條件與重要國家達成邊境解封協議，不能高高在上、瞧人不起，更不可以只挑乾淨的島國往來。

(2)旅客入境時快篩一次，戴口罩14天即可，不必隔離。重要國家顯然已經被迫決定與此病毒共存，我們豈能守身如玉，一意孤行，要把上半場的成就擴大成資產而不是綁手綁腳的轉為負債。

▼ 沈富雄臉書發文。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

ET快訊
獨／吳宗憲IG被盜「電話被公開」！本人怒發聲
一刀刺死女友！這件事引爆殺機...狠男7天後登堂穿心奪命
快訊／習近平正式簽署「港版國安法」　即刻生效
4屁童刮花45輛車！陸家長狂道歉…看到「賠償金額嚇傻」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

環保署千字文聲明「施政焦點不應僅關切中火」　回擊中市府：破壞法治運作

2020 East of Taiwan花東海灣盃自行車挑戰賽　完騎抽限量版車衣

另類鳩佔鵲巢！台東雞下蛋在安全帽　網：鄉下的雞就是狂

防疫新生活被置若罔聞？沈富雄：陳時中要被人民牽著鼻子走了

安心旅遊國旅補助7/1上路　業者若「惡意哄抬房價」將取消資格

無人大陸籍「幽靈船」漂流到台灣　曾是網紅景點！擱淺8個月…現況曝

雲林小校畢業典禮　全校13畢業生田中央許願種下可可樹

這些謊可以被原諒！感情中遇到這7種狀況　說謊不算是罪過

王董近2500字內部信曝光！雄獅首度組織大精簡...總經理裴信祐退休

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

環保署千字文聲明「施政焦點不應僅關切中火」　回擊中市府：破壞法治運作

2020 East of Taiwan花東海灣盃自行車挑戰賽　完騎抽限量版車衣

另類鳩佔鵲巢！台東雞下蛋在安全帽　網：鄉下的雞就是狂

防疫新生活被置若罔聞？沈富雄：陳時中要被人民牽著鼻子走了

安心旅遊國旅補助7/1上路　業者若「惡意哄抬房價」將取消資格

無人大陸籍「幽靈船」漂流到台灣　曾是網紅景點！擱淺8個月…現況曝

雲林小校畢業典禮　全校13畢業生田中央許願種下可可樹

這些謊可以被原諒！感情中遇到這7種狀況　說謊不算是罪過

王董近2500字內部信曝光！雄獅首度組織大精簡...總經理裴信祐退休

LIVE／大同公司臨時開重訊說明會　股東會爭議最新回應搶先看！

黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

罷免陳致中「妓品小物」！連署民眾秒懂：老司機　連署站曝驚人真相

新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

中職／陳偉殷優秀旅外？　劉志威：聯盟處理

港版國安法即刻生效　林鄭月娥透露：無追溯力、審訊採無罪推定

公司派剝奪投票權　金管會：大同不應自行解釋法規要給表決權

台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

經期一來就血崩！子宮肌瘤中醫治療　血量減少肌瘤縮小免挨刀

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

生活熱門新聞

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

鄉民熱論「唐鳳還在用Nokia」　本尊親回了

不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3

眠月線屎路飄惡臭　林管處要罰了

振興三倍券來了！7月「19大新制」懶人包看這裡

咖啡館負責人認了「放狗咬小浣熊」！

夜市撈烏龜收1000元　她傻眼愣在原地

微波不到1分鐘！喜相逢「炸出整片銀河」

更多熱門

相關新聞

台南完成端午連假後消毒工作

台南完成端午連假後消毒工作

端午連假台南市觀光景點、大型營業場所及火車、公車、計程車招呼站，遊客及返鄉人潮湧現，台南市政府不敢掉以輕心，動員各區清潔隊，針對周邊戶外公共區域進行環境消毒及環境清理，以降低連假期間人潮流動可能帶來的風險。

成大材料系教授廖峻德「病毒快篩」獲選　

成大材料系教授廖峻德「病毒快篩」獲選　

10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

「類風溼性關節炎藥物」救回重症患者

「類風溼性關節炎藥物」救回重症患者

最強業配王...陳時中「我不是網紅」　曝半年內見孫沒超過5小時

最強業配王...陳時中「我不是網紅」　曝半年內見孫沒超過5小時

關鍵字：

沈富雄陳時中防疫

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面