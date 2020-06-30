防疫新生活被置若罔聞？沈富雄：陳時中要被人民牽著鼻子走了

▲ 沈富雄認為陳時中要被人民牽著鼻子走。（圖／指揮中心提供）



實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎全球累積確診病例超過一千萬，雖然台灣疫情已大幅減緩，前立委沈富雄最近在臉書發文指出，「防疫上半場人民聽陳時中，下半場則歹勢！陳時中要被人民牽著鼻子走了，面對當下全球疫情，台灣該怎麼辦？」他認為，政府應重新評估「三倍券」振興計劃及國境防疫措施，同時也在文末列出6點建議。

沈富雄29日發文提到，雖然全球每日確診人數達最高峰，但此起彼落，尤其是政治上的大區塊，如美國與歐盟，不能以單一單位視之，當今的美國德州和佛羅里達州如露營的營火正旺，其餘各地仍餘燼未熄，甚至半夜劈啪之聲不絶於耳。

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沈富雄稱，以美國與歐盟的解封條件為準，台灣相比他們乾淨100倍以上，如果分母是零，那麼台灣就是冰清玉潔、遺世而獨立，完全無從比較。他坦言，「歷經了清明、五一、媽祖遶境及端午4次民間大規模實驗，可以證明所謂『防疫新生活』、『防疫安全國旅』已經被台灣老百姓置若罔聞，我曾經說過，防疫上半場人民聽陳時中，下半場則歹勢！陳時中要被人民牽著鼻子走了」。

沈富雄分析，端午連假產生的「報復性」消費，證明了百業蕭條不是人民沒有錢，而是有錢不敢花，因此，為今之計，政府應明智且勇敢地重新評估為時嫌遲、金額不大的「三倍券」振興計劃以及國境防疫措施。

沈富雄列出6點建議：

(一) 國內

(1) 完全解除各種群聚行為的種種限制，社交距離本就無法落實，戲院、餐廳、健身房…等的梅花座要求應完全取消，球場、宴會、藝文活動等大型集會不必再有人數限制。日常作息回到去年疫前狀況。

(2)「防疫五月天」不要戴口罩到處趴趴走，宣傳所謂「防疫安全國旅」，看他們出遊的模樣，遊興大打折扣。

(3)考慮取消600億的三倍券，杯水車薪何必用來錦上添花，只要官員以身作則，告訴人民日常作息一如往常即可。

(4)上項金額應全數用來搶救大量依賴外客的產業如航空、旅行社及免稅店，輔導轉業、補貼薪資、取消合約金等。

(二) 國境防疫

(1)以平等互惠條件與重要國家達成邊境解封協議，不能高高在上、瞧人不起，更不可以只挑乾淨的島國往來。

(2)旅客入境時快篩一次，戴口罩14天即可，不必隔離。重要國家顯然已經被迫決定與此病毒共存，我們豈能守身如玉，一意孤行，要把上半場的成就擴大成資產而不是綁手綁腳的轉為負債。

▼ 沈富雄臉書發文。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

