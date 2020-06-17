FB推「親子」類型社團　三項「家長功能」分享育兒經驗更自在

▲FB親子社群新功能。（圖／Facebook提供）

記者邱倢芯／台北報導

Facebook今（17）日宣布即日起，當用戶創立社團時，管理員可以將社團設定為親子類型，並可以使用三項專為家長設計的獨特功能。透過這些新功能，家長可以更自在地分享育兒經驗，並輕鬆找到對他們而言重要的內容，以及向他人尋求或提供建議。

匿名貼文：Facebook了解許多家長希望能有一個方式，讓他們可以討論那些不希望公開分享的主題。因此，Facebook在親子類型的社團中新增「匿名貼文」的功能，讓成員可以在不公開身分的狀態，和社團成員討論較難以啟齒的話題。

舉例而言，如果用戶面對財務狀況的擔憂，或是紓解失去孩子的負面情緒，並希望分享或瞭解相關回饋，匿名貼文將幫助他們促動相關討論。

標章：Facebook在親子社團中新增「標章」功能，社團成員可以根據自己在育兒過程中的不同階段選擇適合的標章，讓其他成員清楚辨識。如果用戶希望尋找遇到相同狀況的其他用戶，標章可以讓他們輕鬆找到他人並建立連結。

預設的標章包含「新手父母」、「準爸媽」，讓家長們與相似的用戶建立更緊密的連結。

師徒計畫：此外，Facebook也將擴大師徒計畫至所有的親子社團。親子社團的管理員可以選擇與創立一個線上的師徒計畫，讓社團成員自由加入，透過這個計畫媒合導師與學員。

社團成員可以選擇師徒計畫的合作夥伴，面對人生中一些重大時刻，例如懷孕、搬家或是職涯轉換時，導師將提供相關指引。

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