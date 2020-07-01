吳釗燮：以「台灣」為名在索馬利蘭設代表處

▲吳釗燮針對與索馬利蘭將互設辦事處，召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾、陶本和／台北報導

台灣外交有重大進展，外交部長吳釗燮1日宣布，台灣與非洲國家索馬利蘭將互設代表處，我國將以「台灣」為名設立代表處。針對此次是否首度以台灣為名設立代表處？外交部長吳釗燮表示，這並非首度以台灣為名，先前在其他地方以台灣為名都被改掉。

吳釗燮下午3時30分親自召開記者會，針對與索馬利蘭互設辦事處進行說明。吳釗燮表示，這不是第一次以台灣為名，另外還有其他地方，但後來名稱都被改，這次協定就是以台灣代表處名稱，商談的時候對方非常樂意接受台灣代表處的名稱，因為不是建立正式邦交關係，所以沒有就沒有設立中華民國名稱。

至於為什麼沒有提到建交，是否背後有壓力？吳釗燮回應，並沒有壓力，基於從去年年底，到今年年初，雙方認為以這種具有官方性質代表處的關係，對彼此來講是最有實益的，因此就敲定以此模式建立關係。

吳釗燮表示，是從去年年底左右開始與索馬利蘭進行接觸，也商談如何來處理彼此之間關係，商談之後邀請索馬利蘭的外交次長先到台灣，2月的時候索馬利蘭的外交部長穆雅辛也到台灣來，同時我國外交部同仁也有到索馬利蘭，經過商談之後，有簽訂議定書。

吳釗燮指出，雙方政府同意以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表機構，且在簽署儀式後，穆雅辛也會見總統蔡英文；而我方人員已在今年2月6日進駐索馬利蘭，設處程序仍進行中，因疫情影響，揭牌日期還待磋商。