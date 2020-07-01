同為國際社會邊緣人　台灣、索馬利蘭抗疫更出色！

▲索馬利蘭與台灣的處境相似，在防疫上也擁有出色成績。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社哈爾格薩30日綜合外電報導

非洲國家索馬利蘭傳出將派代表駐台，外媒指出，台索兩國或許不被國際承認，也幾乎沒有任何外部資源，但兩國在對抗武漢肺炎疫情方面，表現似乎都比資源充沛的國家出色。

消息人士指出，「非洲之角」國家索馬利蘭（Somaliland）總統比希（Muse Bihi Abdi）已任命代表駐台，兩國關係可望出現重大進展。台灣與索馬利蘭兩國間關係已經發展一段時間，不僅台灣政府派高階代表團造訪索馬利蘭，索馬利蘭外交部長也曾造訪台灣。

雖然不清楚索馬利蘭政府先前將台索重大關係保密這麼久的原因為何，不過因議題敏感而不願透露姓名的官員強調台索關係的重要性，並表示索馬利蘭正與全球許多國家合作，只是傾向採取靜默外交（quiet diplomacy）。

東非商業週報新聞網（EABW News）報導，歷史學家魯賓（Michael Rubin）指出，在抗疫工作方面，幾乎所有其他國家都能及時獲得疫情資訊和相關資源，然而常常遭拒於門外的台灣和索馬利蘭，表現得反而比其他較大、資源較充裕的鄰國還要好。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）成員、遊說國際承認索馬利蘭的重要推手魯賓在報告中表示，世界衛生組織（WHO）在很大程度上忽視台灣和索馬利蘭，然而兩國的疫情因應工作卻比其他國家還要出色。

魯賓指出，由於世衛對中國大玩奉承外交，在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情和當前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，皆大幅忽視台灣及其2300萬人民。

不過他觀察到，台灣在篩檢、確認及因應疫情方面，都遠勝於一貫採取否認和掩蓋策略的中共當局。

據「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）報導，在非洲多項開發計畫扮演重要角色的中國與索馬利蘭並無外交關係。

索馬利蘭新任駐台代表身分雖尚未確認，不過消息人士表示，此人是目前外交事務團隊成員。

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