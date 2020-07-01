歐盟公布14國可入境「台灣達條件卻被排除」　陳時中曝「關鍵原因」：吃了一個大虧

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎重創全球，現在疫情稍微趨緩，各國也紛紛規劃解封，歐盟也宣布允許入境的14國名單，但台灣沒在名單內。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣在檢驗、監測、接觸者追蹤、疫情控制、治療及通報等都做得很好，但也因為不是WHO會員國，在IHR（國際衛生條例）分數是沒有的，「吃了一個很大的虧」，必須跟歐盟持續溝通。

各國紛紛針對商務做有條件開放，挽救被新冠肺炎重創的經濟，根據歐盟公布的入境名單，包括日本、南韓、泰國、紐西蘭、加拿大、泰國、塞爾維亞、蒙特內哥羅、阿爾及利亞、摩洛哥、盧安達、突尼西亞、喬治亞、烏拉圭等14國，美國和台灣則未被列入，中國大陸則是有條件開放。

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歐盟開出3個可入境評斷條件，包括最近14天之新病例發生數和每10萬人口確診數是否接近或低於歐盟平均；與前14天相比，此期間的新病例數呈現穩定或下降的趨勢；最後則是整體COVID-19的應變作為，包含檢驗、監測、接觸者追蹤、疫情控制、治療及通報等。

陳時中認為台灣是有達到歐盟提出的3個標準。他指出，台灣陽性率0.43%，幾乎全世界最低，監測方面有電子圍籬、居家檢疫和關懷追蹤系統，疫情控制上，台灣死亡人數是7，而在治療通報系統，跟14天相比本來就有減少，且趨近於零，治療上台灣現在也只剩2名患者住院中，防疫措施的口罩數量很充足，因此台灣整體來說，疫情並沒有擴大。

但陳時中也坦言，和國外的關係要看經貿往來的程度和旅遊人數，基本上是互惠原則，的確現在對台灣形成困難，不過兩個疫情不同的地區，風險本來就不一樣，如果要用同一個標準放寬的話，還是必須持謹慎態度，必須跟歐盟持續溝通，讓他們了解相關情況和台灣對於被列入開放名單的想法。