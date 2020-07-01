公司宿舍整修完她一掀床墊「壓著1000元」　網友狂刷解答：是好的

記者黃翊婷／綜合報導

床下怎麼壓著錢？一名女網友昨日（6月30日）在臉書社團「爆系知識家」PO文，詢問在床底下放錢是不是什麼習俗。沒想到竟然掀起其他網友熱議，紛紛歪樓留言假裝是失主；但也有人認真解答，點出這其實是招財的一種方式，如果還是會怕，可以考慮把錢捐出去做善事。

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO提到，公司宿舍日前重新整修，好不容易等到工程結束，回到宿舍房間時卻發現床墊底下多了一張1000元的鈔票，讓她嚇了一跳，因此決定PO文，詢問這種作法是否跟某種習俗有關。

請繼續往下閱讀...

沒想到大多數網友看完文章，都半開玩笑地留言假裝是失主，「什麼時候方便還我呢？」、「我掉的」、「錢給我，我來煩惱就好」、「這是不好的東西，交給我，我幫妳化解」；還有人猜測這張鈔票可能是藏到忘記的私房錢，或者整修工人不小心遺落的。

▲有些人會在床底下放錢招財。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

不過，隨即有熱心網友貼出一名搬家公司員工的解答，原來有些人相信在床底下或床墊下放錢，相當於是聚寶盆的意思，所以他們在幫忙搬家的時候，總會在床底下撿到錢，其實是好的東西。

另外也有網友建議，假如原PO還是覺得不安，不妨把這筆錢拿去做善事，例如捐給廟方當香油錢，或者捐給孤兒院、弱勢族群，用在真正需要幫助的人身上，「相信我，多做善事，妳反而會更幸運。」