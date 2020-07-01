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18歲少女跑趴全身42%燒傷！逾半不能排汗　6年後獲判賠332萬

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八仙塵爆事發迄今5年，被害人集結向主辦人呂忠吉、八仙樂園等公司求償。圖為示意圖，與本新聞當事人無關。

▲八仙塵爆事發迄今5年，被害人集結向主辦人呂忠吉、八仙樂園等公司求償。圖為示意圖，與本新聞當事人無關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2014年6月發生的八仙塵爆，造成15人死亡、400多人受傷，受害者聯合向主辦人呂忠吉、八仙樂園等公司求償，另有多名被害人自行求償。今年5月才有首位被害人勝訴，獲判賠717萬餘，30日再有一名被害人獲判賠332萬。

事發當時，薛姓女子年僅18歲，全身有42%遭燙傷，其中23%永久無排汗功能。薛姓女子原向玩色、瑞博和八仙公司求償醫療、勞動力減損、精神慰撫金等，共1417萬餘元。而薛姓子女父母因女兒受傷期間無法正常互動為求，求償400萬元精神慰撫金。

今日一審判決出爐，玩色、瑞博公司賠償醫藥費、看護費、慰撫金等共257萬餘元，呂忠吉負連帶賠償責任。此外，玩色、瑞博公司要再另行賠償薛女75萬元懲罰性賠償金，連同257萬元，薛女共獲判賠332萬餘元。至於家屬求償，因薛女治癒後經鑑定後能建立正常關係，無損溝通能力，因此未予已准許。

因當天派對流程和場控均由玩色、瑞博負責，八仙僅提供場地出租，事先對色粉濃度和熱源隔離等事項並不知情，因此一審判決八仙負責人陳柏廷等人免賠，而舞台公司和志工也同樣免賠。全案仍可上訴。


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