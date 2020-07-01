港版《國安法》全文曝！「3情況」北京駐港國安公署可介入　管理外媒更嚴格

▲參照港版《國安法》內容，許多港人及外界皆憂心，3情況定義模糊，甚至可能被「送中」審理。（圖／路透社）

文／中央社台北1日電

「港區國安法」生效，首次明訂在3種情況下，將由北京駐港國安公署對案件行使管轄權，外界憂慮這意味著被告可能被「送中」審理。此外，未來國際駐港NGO和新聞機構可能面臨更嚴管理。

「港區國安法」6月30日深夜公布全文。根據第55條，香港特區政府或中央駐港維護國家安全公署可報中央批准，由中央駐港國安公署對以下3種情況的危害國安案件實施管轄權，包括：

一、案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，特區政府管轄確有困難；二、出現特區政府無法有效執行國安法的嚴重情況；三、出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。

外界質疑，「重大威脅」定義模糊；由中央駐港國安公署管轄，代表被告可能「送中」處理。

根據中國人大常委會通過的「港區國安法」，香港將由港府成立「維護國家安全委員會」（國安委）、北京中央設置「駐港維護國家安全公署」，駐港國安公署監督和指導特區維護國安的工作，與特區有關機關建立協作機制，加強信息共享和行動配合。

港區國安法除了明訂4類罪刑和罰則外，還有其他受到關注或可能引發爭議的部分。

譬如，香港國安委的工作不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作資訊不予公開，作出的決定不受司法覆核。

此外，中央駐港國安公署、外交部駐港特派員公署，會同特區政府，要加強對外國和國際組織駐港機構，以及在港外國和境外非政府組織（NGO）與新聞機構的管理和服務。

在審理方面，港區國安法規定審判應當公開進行。因為涉及國家秘密、公共秩序等情形不宜公開審理的，禁止新聞界和公眾旁聽全部或者一部分審理程序，但判決結果應當一律公開宣布。

法律強調，除非法官有充足理由相信疑犯及被告，不會繼續有危害國家安全行為，否則疑犯或被告均不得保釋。

在草案時即受到批評的「指定法官」部分，法律規定，香港行政長官應當指定若干名法官，也可從暫委或者特委法官中指定若干名法官，負責處理危害國家安全犯罪案件。行政長官在指定法官前可徵詢國安委和終審法院首席法官的意見。上述指定法官任期一年。

凡有危害國家安全言行的，不得被指定為審理危害國家安全犯罪案件的法官。在獲任指定法官期間，如有危害國家安全言行的，終止其指定法官資格。

附則列明，香港特區本地法律與「港區國安法」如有不一致，適用「港區國安法」規定，「港區國安法」的解釋權屬全國人大常委會。