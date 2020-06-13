　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

來場巴黎時裝秀　「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 來場巴黎時裝秀，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 來場巴黎時裝秀，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府文化處13日來一場「美的故事」，邀請國內知名時尚衣、髮、妝大師，以複合式媒材重新詮釋，在台東故事館上演一場巴黎的時裝秀。縣長饒慶鈴特地前往參與，她表示，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」於13日起至7月26日展開，融合當代及在地文化等許多經典元素，內容精彩，值得縣民及遊客細細品嘗。

▲▼ 來場巴黎時裝秀，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

為擴展台東文創產業的能見度，並提升業者跨界文創產業視野，此次展覽以Nien Tsz Lee念慈李專業噴槍彩妝李念慈老師為策展人，跨界邀請故宮唯一授權圖檔設計師張暘、植村秀大賞銅牌得主-鄒志明、台灣第一位前衛時尚造型秀OUCH!創辦人何柏蒼、電影特效化妝師張丞寧、肯卓創辦人蔡政谷，同時也是國際髮型網路冠軍得主、Eros Salon品牌藝術總監鍾良滙，同時也是Vouge、ELLE、Bazzar、GQ等國際知名雜誌中文版指定髮型師、台灣第一位榮獲德國威娜「全球流行趨勢大賞白金冠軍」陳品均、Goldwell color zoom 2012臺灣總冠軍陳冠麟，等8位藝術家共同策展以結合時尚、服裝、髮妝學，以各複合式媒材重新拼接組裝，重新詮釋，打破傳統意象。

▲▼ 來場巴黎時裝秀，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

展場共8大展區，作品從美的各種面向做為切入點，從服飾、髮型、頭飾、妝容，一直到有關美的創意思想等，華麗的高級訂製服融合當代藝術的手法，時尚又不失真，在作品中也融入了現代理念，用賣場豬肉攤的擺置及用語來呈現每一張絕美的臉孔，自嘲這世代將美視為一種可被抄襲、賤價販賣的元素，同時希望大家能夠更尊重原創。

▲▼ 來場巴黎時裝秀，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

►夏季泡泡洗臉變美麗

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
凱道號召2千人只來「一些人」　白狼讚許崑源、顏清標：最有骨氣
健保差額醫材爭議有「初步共識」　陳時中：8月上路先暫緩
破門見床上躺裸男！還被妻笑早洩人夫崩潰…她加碼曝「連3劈真相
快訊／新竹機車猛撞小客車！騎士「遭捲入車底」滿地血命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020讓愛蔬醒　白河波麗士響應一日蔬食健康行

來場巴黎時裝秀　「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕　

熱血沸騰！為愛捐血　南投慶祝警察節捐血77袋

南投縣歡慶警察節　表揚績優員工、防疫有功人員

仁愛農會春季高山茶王評鑑頒獎　陳孟智勇奪特等獎

防疫後時代！解封回歸正常生活　新竹市校園6月15日全面開放

日式神社舊址林中國小　和服浴衣節今明2日古典結緣 

國道1號台南仁德死亡車禍　小貨車撞護欄駕駛拋飛車外慘死

失婚男燒炭輕生　港口警即刻破門救援挽救寶貴性命

歷經3部落2世代交流合作　台東卑南遺址公園傳統家屋修繕落成

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

2020讓愛蔬醒　白河波麗士響應一日蔬食健康行

來場巴黎時裝秀　「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕　

熱血沸騰！為愛捐血　南投慶祝警察節捐血77袋

南投縣歡慶警察節　表揚績優員工、防疫有功人員

仁愛農會春季高山茶王評鑑頒獎　陳孟智勇奪特等獎

防疫後時代！解封回歸正常生活　新竹市校園6月15日全面開放

日式神社舊址林中國小　和服浴衣節今明2日古典結緣 

國道1號台南仁德死亡車禍　小貨車撞護欄駕駛拋飛車外慘死

失婚男燒炭輕生　港口警即刻破門救援挽救寶貴性命

歷經3部落2世代交流合作　台東卑南遺址公園傳統家屋修繕落成

中職／廖乙忠先發遇瓶頸　丘總點二年級生症候群

醫材會議「健保署長李伯璋講到哽咽」！台大醫：他是我們和官員的折衝者

疫情後觀光回溫！Airbnb6月預訂量超越去年同期　花東、嘉義最熱門

回家見陌生男「穿1條內褲」與老婆獨處！他頭頂綠光四射…小王瞎辯：天氣太熱

高雄名醫住宅惡火5死　消防鑑定「電氣因素」釀禍可能性最高

好市多vs.全聯哪個省？網點出「關鍵選擇」：超划算的

調皮飼主放「剃毛音效」整愛犬！　下秒悲劇網笑瘋：吉娃娃之光

全球將震驚！孟晚舟被捕前加國機密報告示警　律師：證明她是受害者

李現爆交往《乘風破浪的姐姐》參賽女星！　她拿出手機「被觀眾發現亮點」回應了

朱立倫揭「內心有許多感慨」：台灣不為政治操作而操作會進步更快

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

嘉義壯男遭蜂螫　30分送醫仍不治

快訊／高雄女遭老鼠咬...確診「漢他病毒出血熱」

今日我最美！白色旗袍妹羞：我沒有男友

高一男騎車撞壞車　留下電話獲原諒

許崑源追思晚會　韓國瑜默哀落淚

國道１號台南仁德死亡車禍1死1重傷

4歲娃自行 離開幼兒園　大人瘋狂尋找暖警送回家

高雄部分地區16日停水12小時

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

失婚男燒炭輕生港口警救援

嘉義縣3大主題親子旅遊

五股運動中心　試營運期間全館免費

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

麻警聯合稽查改裝車輛取締違規

更多熱門

相關新聞

新北希望市集聯名斜槓職人

新北希望市集聯名斜槓職人

「新北希望市集x斜槓職人」將於6月13、14日分別在捷運淡水站旁廣場及碧潭東側廣場舉辦，現場可以買到最新鮮農特產品及職人們手作文創商品！還有消費滿額打卡抽獎活動，獎品相當豐富！隨著疫情漸緩，民眾在防疫優先下，歡迎來趟市集小旅行，促進民生消費，振興經濟。

會展活動解封啦！　貿協：下半年國內會展已排定逾50場

會展活動解封啦！　貿協：下半年國內會展已排定逾50場

桃園青埔八景島水族館Xpark　 8月開幕

桃園青埔八景島水族館Xpark　 8月開幕

用「隱形」模特兒辦線上大秀

用「隱形」模特兒辦線上大秀

彰化大戲院　7月中旬重新開幕

彰化大戲院　7月中旬重新開幕

關鍵字：

巴黎時裝秀文創多美材展覽開幕

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

更多

最夯影音

更多
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面