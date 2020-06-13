▲▼ 來場巴黎時裝秀，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」開幕。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府文化處13日來一場「美的故事」，邀請國內知名時尚衣、髮、妝大師，以複合式媒材重新詮釋，在台東故事館上演一場巴黎的時裝秀。縣長饒慶鈴特地前往參與，她表示，「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」於13日起至7月26日展開，融合當代及在地文化等許多經典元素，內容精彩，值得縣民及遊客細細品嘗。

為擴展台東文創產業的能見度，並提升業者跨界文創產業視野，此次展覽以Nien Tsz Lee念慈李專業噴槍彩妝李念慈老師為策展人，跨界邀請故宮唯一授權圖檔設計師張暘、植村秀大賞銅牌得主-鄒志明、台灣第一位前衛時尚造型秀OUCH!創辦人何柏蒼、電影特效化妝師張丞寧、肯卓創辦人蔡政谷，同時也是國際髮型網路冠軍得主、Eros Salon品牌藝術總監鍾良滙，同時也是Vouge、ELLE、Bazzar、GQ等國際知名雜誌中文版指定髮型師、台灣第一位榮獲德國威娜「全球流行趨勢大賞白金冠軍」陳品均、Goldwell color zoom 2012臺灣總冠軍陳冠麟，等8位藝術家共同策展以結合時尚、服裝、髮妝學，以各複合式媒材重新拼接組裝，重新詮釋，打破傳統意象。

展場共8大展區，作品從美的各種面向做為切入點，從服飾、髮型、頭飾、妝容，一直到有關美的創意思想等，華麗的高級訂製服融合當代藝術的手法，時尚又不失真，在作品中也融入了現代理念，用賣場豬肉攤的擺置及用語來呈現每一張絕美的臉孔，自嘲這世代將美視為一種可被抄襲、賤價販賣的元素，同時希望大家能夠更尊重原創。

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