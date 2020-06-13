南大與今日全美戲院合作　傳承手繪電影海報技藝

▲國立台南大學與台南今日全美戲院合作辦理「顏振發手繪看板研習營」，由南大視覺藝術與設計學系范如菀助理教授，帶領系上學生前往戲院與顏振發老師學習，傳承手繪電影海報技藝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南大學與台南今日全美戲院合作辦理「顏振發手繪看板研習營」，於6月6日至20日每週六上午，由南大視覺藝術與設計學系范如菀助理教授，帶領系上學生前往戲院與顏振發老師學習，傳承手繪電影海報技藝。

台南在地的今日全美戲院是許多台南人的共同回憶，老闆在多年經營歲月都是請國寶級手繪電影看板大師顏振發，為戲院手工繪製電影看板，成為當地熱門的觀光特色，也為台南留下了重要且獨特的視覺記憶。

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顏振發老師是台灣目前僅存少數的大型看板手繪專業師傅之一，顏老師一路堅持運用一筆一畫，讓一幅幅的電影海報成為台南的市景，伴隨電影愛好者近半世紀之久。

南大動畫媒體設計研究所范如菀助理教授表示，台南是台灣的古都，除了在地的古蹟與美食之外，傳承悠久的庶民文化也是重要的文化資產，而今日全美戲院就是其中之一，南大結合高教深耕「設計赤崁商圈再生」計畫舉辦這次的研習營，以研究台南在地設計史的課程延伸至在地視覺文化傳承，希望參與學生能學習大型海報繪製的專業技巧外，並瞭解在地文化、傳承在地技藝。

參與的南大學生表示，在夏日高溫的戶外體會室外看板繪製的辛勞，也實際瞭解室外看板的油漆與平常所使用的繪畫材料有極大的差異，在技法上更需要專注著墨與長時間的練習，才能像顏老師一樣得心應手，畫出許多美麗專業的畫面。參與學生十分開心有這難得的機會與顏振發老師學習，獲得寶貴的經驗也學習到了更多的表現技法。

南大表示，希望藉由高教深耕計畫深耕在地，讓年輕學子能夠透過講座與研習活動認識在地文化並提升設計與美感能力，讓大學與在地有更緊密的結合與發展，達到「傳承實踐、在地創生」的目標。

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