▲▼ 林務局退役巡山車轉贈學校教學使用，嘉惠台東地方學子 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

30日上午在台東專科學校辦理了一場溫馨的贈車儀式，由林務局台東林管處贈送17部巡護山林第一線退役下來的汽、機車給東專學校作為教學使用，連續3年來，已累計贈送37部車輛。充足的車輛資源，除了讓學校汽車科學生們在檢定考試及證照取得上有亮眼表現外，也協助校方在去年度順利取得勞動部機器腳踏車修護職類丙級術科場地及機具設備認證。

台東林管處贈送17輛的汽、機車給台東專科學校，為了感謝林管處，校方也在贈車儀式後，由校長王俊勝帶領林管處秘書朱木生及同仁至校內的丙級術科場地參觀並由汽車科師生們實際進行機車修護演示，讓大家了解受贈機車在教學上的實際應用。汽車科一年級的學生楊東凱說：「謝謝林務局提供摩托車讓我們練習，也希望以後繼續合作，讓未來的學弟妹也有充足的車輛可以練習。」，而全程參與贈車儀式的森林護管員陳俊宏也表示：「機車是山林守護的好夥伴，很高興它們退役後還能讓學生學習使用，很有意義!」

汽車科主任林慶泓表示，林管處的贈車讓學生們有充裕的機具設備能反覆練習，在汽、機車檢定通過率也逐年攀升。今年機車檢定學科及格率更超過93%，預估取得證照也將高達9成以上，也盼望林管處未來能繼續協助。



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