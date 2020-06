港版國安法顛覆「北京香港」關係　外媒曝：將激化中美衝突

▲中國全國人大常委會30日通過港版國安法草案。(圖/路透)



文/中央社

中國全國人民代表大會常務委員會通過「香港特別行政區維護國家安全法」草案,外媒關切香港自治進一步遭破壞、美中衝突更烈;國際人權團體則擔心北京侵害香港言論自由及人權。

中國人大常委會今天上午在北京人民大會堂閉幕,香港電台報導,「港區國安法」草案獲162名常委全票通過。

批評者及許多西方國家政府擔心此舉將扼殺香港這座世界金融中心的自由、香港自治名存實亡。

批評者近年不斷指責中國政府蠶食香港自治,他們形容,推動港區國安法是迄今最厚顏無恥的舉動。

觀察家表示,港區國安法徹底重構北京與香港之間的關係。

香港政治分析家成名(Dixon Sing)告訴法新社:「這項根本的改變,嚴重破壞了當地及國際社會對香港『一國兩制』模式及香港作為強健金融中心地位的信心。」

根據美國有線電視新聞網(CNN),國際特赦組織(Amnesty International)表示,港區國安法立法「相當於香港近年歷史上對人權的最大威脅」。

