港版國安法顛覆「北京香港」關係　外媒曝：將激化中美衝突

▲中國全國人大常委會30日通過港版國安法草案。（圖／路透）



文／中央社

中國全國人民代表大會常務委員會通過「香港特別行政區維護國家安全法」草案，外媒關切香港自治進一步遭破壞、美中衝突更烈；國際人權團體則擔心北京侵害香港言論自由及人權。

中國人大常委會今天上午在北京人民大會堂閉幕，香港電台報導，「港區國安法」草案獲162名常委全票通過。

批評者及許多西方國家政府擔心此舉將扼殺香港這座世界金融中心的自由、香港自治名存實亡。

批評者近年不斷指責中國政府蠶食香港自治，他們形容，推動港區國安法是迄今最厚顏無恥的舉動。

觀察家表示，港區國安法徹底重構北京與香港之間的關係。

香港政治分析家成名（Dixon Sing）告訴法新社：「這項根本的改變，嚴重破壞了當地及國際社會對香港『一國兩制』模式及香港作為強健金融中心地位的信心。」

根據美國有線電視新聞網（CNN），國際特赦組織（Amnesty International）表示，港區國安法立法「相當於香港近年歷史上對人權的最大威脅」。

BREAKING: China has reportedly passed a wide-reaching national security law for Hong Kong, which many fear could be used to override existing legal processes and further erode the city's civil and political freedoms. https://t.co/vFFWSLoKG7 — CNN (@CNN) June 30, 2020

國際特赦組織東亞區研究主任羅助華（Joshua Rosenzweig）說：「從今而後，中國將有權力把自己的法律強加在任何其所挑選的犯罪嫌疑人身上。」

他還表示：「中國推動這項立法的速度和隱密性，令人更擔憂北京已充滿算計地打造出鎮壓性武器，用以對付批評政府人士，包括單純表達觀點或和平抗議的群眾。」

英國廣播公司（BBC）中國特派記者麥迪文（Stephen McDonell）分析，港區國安法是令人恐懼且不受束縛的工具，專門用以鎮壓政治動盪。

他認為，「在中國國家主席習近平統治下，北京愈想控制香港，就愈把香港人推向挺民主陣營」；但習近平打的是長期算盤，不管中國在香港主權移交時做過什麼承諾，只要他在位，都將無以為繼，取而代之的是國安法。

紐約時報（The New York Times）指出，此法將使中國共產黨之手得以深入香港，並可能激化西方國家與中國之間的衝突。

香港的中國政治評論員林和立（Willy Wo-Lap Lam）在一場訪談中說：「習近平尋求更全面地掌控香港，而國安法對於實現這種控制大有幫助。」

華盛頓郵報（The Washington Post）則提到，草案通過，剝奪了香港自治，且可能促使美國進一步報復。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週宣稱，將針對損害香港自由的中國官員實施簽證限制，商務部也依據美國法律暫停部分賦予香港的優惠貿易待遇。

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