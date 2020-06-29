涉協助掩飾潤寅詐貸472億！　台北市調處前調查官疑收賄500萬元遭約談

▲潤寅詐貸案主嫌王音之涉嫌行賄調查局專員，協助掩飾詐貸不法。（圖為資料照／記者林振民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦潤寅詐貸472億元案，日前已陸續2波起訴潤寅負責人楊文虎、王音之家族多人，檢調深入追查發現，其實調查局早在2016年就已經立案調查這起詐貸案，但承辦的郭姓調查官，疑似透過中間人收受王音之行賄的500萬元現金，把案子改為「列參」不移送，讓潤寅能持續詐貸，檢察官今指揮調查局搜索約談郭等6名被告到案。

現年66歲的郭姓調查官，過去在2013年間，就曾因協助檢察官偵辦由記者、主播、藝人聯手炒作碩天科技股票案時，疑似洩漏偵辦進度給當事人，讓當事人一度逃脫檢調追查，但郭當時被約談時否認洩密，持續在台北市調處任職，2019年被調職後，2020年在1月已經順利退休。

▲楊文虎王音之夫妻都因詐貸案遭收押中。（圖／翻攝調查局網站）

檢調偵辦潤寅詐貸案發現，法務部早在2016年間，就曾指示調查局調查潤寅疑涉不法情資，案子由郭姓調查官負責，而潤寅董娘王音之得知消息後，未免東窗事發，透過洪姓金主進行協調，並且在2017年上半年間，拿了500萬元現金，希望洪代為打點郭。

而郭在2017年間，就把潤寅詐貸案「改列資料參考」案件，「列參」案意旨查無不法，只是留存資料，並未移送，但事實上，潤寅公司仍持續向多家行庫詐貸，直到2019年6月案件爆發時，楊文虎、王音之夫妻早已離境。

台北地檢署檢察官林俊廷、陳映蓁取得王音之的相關說法後，29日指揮調查族北機站兵分10路，搜索郭和楊姓女友人的住處等地點，並以涉嫌貪污行收賄罪嫌為由，約談郭、楊、洪姓金主等6名被告，以及6名證人到案釐清案情。

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