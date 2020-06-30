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早上起床「白皙臉爛了」　台中妹壓爆牠：睡覺沒知覺！苦主曝還流湯汁

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▲▼隱翅蟲咬傷毀容（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO被隱翅蟲咬傷險毀容！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

「半夜睡覺沒知覺！」一名台中正妹驚呼，日前一早起來，臉頰竟被怪蟲咬傷，才過一個下午時間，感覺灼熱紅腫、起水泡。她衝去看皮膚科後，醫師診斷是隱翅蟲咬傷，需要一個月的治療期，照片曝光後，釣出一票苦主分享，「這個很可怕！多年前手臂上打死一隻，不以為意...沒幾天手臂爛一片！」

一名皮膚白皙水嫩的女網友在臉書《爆廢公社》崩潰表示，昨（29）日早上起來，發現臉頰被蟲咬傷，由於沒有很痛，因此沒多加理會，怎料到了下午，傷口開始劇烈紅腫、起水泡。

請繼續往下閱讀...

原PO向《ETtoday新聞雲》透露，家裡就住在田中央，儘管有關紗窗，也曾在房間抓過隱翅蟲。不過昨日被咬傷時，一開始不知道是隱翅蟲釀禍，直到媽媽叮嚀，原PO上網一查才驚覺可怕真相，隨後趕緊去看皮膚科。

醫師一看傷口，表示是因隱翅蟲導致的皮膚炎，建議這幾天不宜過度洗臉，以及用清潔產品，預估要一個月才能痊癒。原PO也貼出照片勸世，「隱翅蟲季節…各位睡覺時小心不要壓爆了，灼熱…痛！」

文章貼出後，底下網友也嚇壞回應，「皮膚流湯汁要用衛生紙吸乾，不然流到哪潰爛到哪」、「要顧好傷口，這傷很容易留疤痕」、「我昨天睡覺也一隻爬到腳上，立馬驚醒」、「現在隱翅蟲真的超多，上班一堆」、「妳在臉上 一定很痛苦，祝早日康復」、「以前住屏東鄉下，家裡超多，搬家後才知道可怕」。

▲▼隱翅蟲咬傷毀容（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有網友也貼出傷口照，太可怕！（圖／翻攝自爆廢公社）

不少苦主分享，「20年前，國中時睡覺有被咬到腰部，治療1個月內服外敷，還因為傷口已經潰爛，5公分的長度很痛有灼熱感，到後期會很癢，因為這是恢復期，傷口要顧好，我現在還有淡淡的疤痕」、「那傷口會留一塊黑黑的疤...我妹妹的疤在眼皮，到現在5年了還是在那裡」。

本站曾報導《夏天遇蟲別亂打！「隱翅蟲」一打毒液大噴出...小心皮膚爛整片》，大千綜合醫院皮膚科醫師蕭毓良呼籲，民眾平常睡覺前要檢查床鋪是否有隱翅蟲，從事戶外活動要穿著遮蔽性衣物，更重要的是，看到隱翅蟲不要用手打死，最好用口將蟲子吹走，避免接觸到大量的蟲液，若不慎沾到蟲液，立即以肥皂及大量清水沖洗乾淨，並立即就醫。

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