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午後注意劇烈天氣！全台「防2天豪雨」水氣最多時間曝　吳德榮：對流更旺盛

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局提醒，今午後山區及近山區平地要留意瞬間大雨發生。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

12縣市亮「高溫燈號」！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周三、周四水氣比較多，午後雷陣雨範圍比較廣，全台有局部大雨或豪雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，周三至周五大氣很不穩定，清晨至上午中南部的降雨更明顯，午後對流更旺盛，需特別注意。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新竹縣、新北市、台北市。
中部：彰化縣、南投縣、雲林縣。
南部：高雄市、屏東縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：基隆市。
東半部：台東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

▼氣象局對12縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（30日）天氣和29日有點類似，西南風帶來暖濕水氣，因海陸風輻合，中南部清晨有斷斷續續降雨，而南台灣白天其他時間時不時也會有些降雨；午後各地都有機會下雷陣雨，以山區比較明顯，另還有中部以北、宜蘭近山區平地。氣象局提醒，午後山區及近山區平地要留意瞬間大雨發生。

陳伊秀說，周四前受到西南風影響，周三、周四水氣比較多，午後雷雨範圍可能比較廣，各地都有雷陣雨，有局部大雨或豪雨發生機率；周五到下周一轉為吹偏南風，加上副熱帶高壓逐漸增強，午後雷雨沒那麼廣，但對流長起來會往北邊或宜蘭，因此以各地山區、中部以北和東北部近山區為主。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於未來一周高溫部分，陳伊秀說，西半部幾乎都34、35度，東半部則是33度以上，周三、周四因降雨溫度稍降1度，但還是悶熱；今、周六到下周一，大台北盆地、花東縱谷和南台灣近山區有機會37度。

吳德榮「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後則對流旺盛，大部分在山區、擴及部分平地，應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及氣象局的特報；今各地區最高溫大約都在36度左右，地理環境較特殊的（盆地、縱谷），偶爾有出現37度甚至接近38度的機率。

吳德榮分析，周三至周五天氣型態類似，但低層水氣多、大氣很不穩定，清晨至上午中南部的降雨更明顯，午後對流更旺盛，需特別注意；由於雲層增多，高溫略微下降，但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。他說，周六至下周一低層水氣減少，清晨上午迎風面有局部少量降雨的機率，午後仍有局部陣雨或雷雨。

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