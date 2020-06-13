訂旅館墊錢！好友當天放鳥...她討錢被嗆「像乞丐一樣」　網看傻：刷新三觀

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前和三五好友相約出遊，並事先代墊了旅館錢，怎料其中一位姊妹當天突然放鳥，事後也不願支付房錢；更誇張的是，對方態度不善，甚至反過來教訓她，「成熟點...無聊，錢有就給啦，像乞丐一樣。」

「我也很好奇，在妳眼裡朋友該怎樣？」女網友在爆怨公社娓娓道來，當初朋友們約好出遊，經再三確認她才訂旅館，並墊付住房錢；沒想到，當天好幾台車等她一人，對方丟了句「有事情」愣是放鳥大家，而她電話從中午打到晚上，完全無消無息。

請繼續往下閱讀...

事後，女網友向對方討要代墊款，結果好友竟翻臉，直呼「我生活過怎樣妳也明明都知道，我只是不想計較，況且妳說當好朋友...是這樣？」

▲兩人對話。（圖／翻攝自爆怨公社）

對方甚至理直氣壯地說，「總不可能生活費都給妳，自己不用活嗎？我要繳的東西很多，缺錢缺成這樣？」「我要忙著賺錢，沒有時間陪妳耗，成熟點...無聊，錢有就給啦，像乞丐一樣，不然妳告我啊？」

網友們看完全傻眼，紛紛回應「我們出去玩十個人，我也墊了好幾千，大家都是成年人，這麼幼稚的想法與行為早該絕交了」、「可以放生了，只顧自己的自私鬼」、「這種人我也遇過，早點斷交就對了」、「不要跟三觀不正的人當朋友了吧，不然自己會氣死」、「這是垃圾不是朋友吧」。