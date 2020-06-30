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雞肉一個月連3漲！每公斤最高125元　便當店首次賣到沒雞腿

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台北市昨日（29日）下午1時15分的氣溫來到攝氏38.9度，刷新台北氣象站設站124年的紀錄。不過，連日高溫不僅人們受不了，也連帶影響雞肉與雞蛋的產量，市場的雞肉價格甚至飆到每公斤120元；有便當業者聲稱叫不到雞腿，做生意21年第一次沒有雞腿便當可以賣。

雞腿便當,便當。新LOGO（示意圖／記者李佳蓉攝）

請繼續往下閱讀...

▲便當店叫貨買不到雞腿。（示意圖／記者李佳蓉攝）

根據《東森新聞》報導，面對這波雞肉漲價潮，彰化便當業者陳朝強坦言，不知道是因為需求量增加還是其他原因，供應商突然說沒辦法供貨，導致他開店21年來第一次沒有雞腿便當可以賣，加上雞肉價格一個月內就漲了3次，負擔實在很大。

「一次一公斤漲5元，已經漲3次，從一公斤110元漲到125元。」陳朝強說，像是做便當用的雞腿，一根要價35元，已經超過一個便當成本的三分之一。

雞蛋,養雞場,戴奧辛,母雞,禽流感,蛋,雞（圖／記者姜國輝攝）

▲消費者對雞肉的需求量大增。（示意圖／記者姜國輝攝）

除了便當店之外，傳統市場的雞肉攤商也面臨「無肉可賣」的困境，價格由原先的每公斤90元漲到110元，卻還是供不應求，詢問原因也只得到「缺雞」的回答，猜測應該是與天氣熱和疫情緩和有關，才會導致價格接連上漲。

中華民國養雞協會理事長陳國村表示，疫情緩和之後消費量提升，幼雞和飼料雙漲，因此影響到整體價格，但大致上都在每公斤100元上下，也有106元或107元的。雖然國產雞產量減少，但每週進口數量為430萬隻，養雞協會評估，等到之後天氣穩定了，相信雞肉的產量和價格也會慢慢回穩。

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