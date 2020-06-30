抓到了！網美打卡地「眠月線」驚見屎路飄惡臭　林管處出手開罰

▲網美打卡地「眠月線」驚見屎路飄惡臭，嘉義林管處要整頓了。（圖／嘉義林管處）

記者趙蔡州／綜合報導

阿里山林業鐵路「眠月線」近年來成為登山客、網美們的熱門打卡秘境，但龐大的觀光人潮也導致當地環境破壞，甚至傳出有人隨地便溺造成「屎路」出現。嘉義林區管理處29日公告，未來將積極管理，檢討下修每日進入自然保留區人數外，配合取締開罰落實總量管制，降低對自然環境之影響。

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▲阿里山眠月線近年成為熱門的打卡秘境。（圖／嘉義林管處）

阿里山林業鐵路眠月支線（俗稱眠月線）經921地震、莫拉克風災後，曾經有很長的時間處於封閉狀態，但其獨特的舊鐵道遺跡，沿途原始自然的森林景觀，加上數座鐵道高架棧橋，每年仍吸引不少登山客前往觀光，加上近年來網紅網美的多元網路傳播，讓眠月線鐵路成為了熱門的打卡秘境。

不過大量湧入的觀光人潮，也造成了當地環境破壞，一名山友日前就在臉書抱怨，阿里山眠月線已經變成網美路線，塔山車站周圍都是垃圾或塗鴉，車站旁邊還有一條噁心的大便之路，而且當地明明是自然保護區，但卻沒有什麼野生哺乳動物，只有滿山滿谷的人與其排遺。

▲一名山友日前在臉書抱怨，眠月線的環境變得相當糟。（圖／翻攝自臉書）

嘉義林區管理處29日在網站公告，眠月線成為熱門的打卡秘境後，除了大量散團的觀光客進入外，還有職業登山商業團體招攬遊客，導致人潮過多超過環境承載負荷，衍生的廢棄物污染、偶發山難事件逐一浮現，為了解決上述問題，7月下旬將邀集專家學者、登山團體討論改善。

林管處指出，初步會先檢討下修每日進入自然保留區人數，並且配合取締開罰落實總量管制，降低對自然環境之影響，每週也會雇工進行現場環境整理，改善眠月線沿線的自然環境，並於登山客易駐足、休息的地點放置圓鍬等工具，方便登山客挖掘貓坑使用，並評估設置大型貓坑（生態廁所）的可行性。