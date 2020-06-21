　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫換新口味！一開便當他秒內疚「對不起同事」　網一致搖頭：還以為是廚餘

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 外送便當看起來像廚餘 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 原PO抱怨便當不僅賣相不佳，這樣要價70元也很誇張。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名平時熱心幫同事訂午餐的網友在臉書表示，日前他被機車上的傳單所吸引，想說幫同事換個新口味。怎料便當一來，不僅賣相悲劇，就連內容物也讓他掛不住面子，直呼「對不起同事們」。貼文一出，釣出過來人表示「這家我們公司也叫過，沒有以後了。」

「我對不起我的同事......。」一名網友在臉書「爆怨公社」中大吐苦水，他表示日前看到機車上有便當店的傳單，心想可以嘗鮮一下，也順便幫同事訂餐、換個新口味。

請繼續往下閱讀...

原PO隨後點了75元的便當，但店家表示剛好沒有豆干，所以扣5元。然而便當一送來，眼前的景象令他傻眼又失望。只見便當裡僅有2、3塊肉，裡頭還參雜著2片絲瓜和幾根筍子，雜亂的樣子像是被偷吃過一樣，原PO也強調這是完全還沒被筷子動過的樣子。

面對眼前慘不忍睹的便當，原PO理解表示，如果是因為機車外送而不小心倒放，他還能接受，但不能接受這樣的菜色和量竟然要70元，「對不起我同事，我不該幫你們換新口味而踩到雷。」

▲▼ 外送便當看起來像廚餘 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友評論 。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片曝光後，網友們也幾乎一面倒直搖頭，「我還以為是廚餘勒」、「我還以為要餵狗狗的，錢花了還受辱」、「是路上被偷吃肉嗎」、「這家我們公司也叫過，沒有以後了」、「這個便當是空中自轉3圈半落地嗎」、「好慘，我家這裡55元便當都比這個便當好」。

另外也有女網友有感而發，表示幫忙訂便當的人有時候真的會背負莫名的壓力。原來同事哀號「便當吃膩」時，她曾經幫忙想新口味，大家也說好萬一踩到雷不會抱怨。怎料，大家吃完後卻狂念「以後不要再吃她推薦的東西」，讓她翻白眼表示「哩老師勒！好心被雷親，所以我學乖了，每次輪到我當值日生，要選哪間便當店時，我還是拿同一間。」

►過期票券先別丟！快來復活成東森幣~ 

►一擦瞬間打上女神光！

ET快訊
方向燈壞了！枋寮路上「駕駛罕見舉動」被讚爆　網洗版直呼：好想
副總裁租豪宅偷歡女經理爆：早與妻不合！正宮見「婆婆幫顧私生女
趕出門抓手機..她到公司一撈「螢幕不會動」糗炸！網笑：訊號永
許慧欣淡出歌壇7年「神凍齡美照」曝！妹妹許嘉凌曬照同框姐姐揭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／上帝的金戒指降臨嘉義！初虧到復圓2小時36分日環食全記錄

全台少數「軍漁商三合一」港口　蘇澳港像超大型船舶百科全書

方向燈壞了！枋寮路上「駕駛罕見舉動」被讚爆　網洗版直呼：好想看喔

天文館今下午2點起發1萬支日食扇　大小朋友佔滿位搶看日環食

幫換新口味！一開便當他秒內疚「對不起同事」　網一致搖頭：還以為是廚餘

不用等195年！嘉義頂樓「每天都能看日環食」　6000網友朝聖：可收門票

日環食16:10登場！最佳觀賞地大PK「澎湖白沙、吉貝最優」　這2地不推

網美魔幻秘境！　宜蘭生態綠舟內河道人工岩洞　天光水光超美

夏蟬羽化時節　台南山上花園水道博物館豐富生態值得一遊

中南部沿海現「雲雨帶」往內陸移動　專家：午後日環食要碰運氣

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

LIVE／上帝的金戒指降臨嘉義！初虧到復圓2小時36分日環食全記錄

全台少數「軍漁商三合一」港口　蘇澳港像超大型船舶百科全書

方向燈壞了！枋寮路上「駕駛罕見舉動」被讚爆　網洗版直呼：好想看喔

天文館今下午2點起發1萬支日食扇　大小朋友佔滿位搶看日環食

幫換新口味！一開便當他秒內疚「對不起同事」　網一致搖頭：還以為是廚餘

不用等195年！嘉義頂樓「每天都能看日環食」　6000網友朝聖：可收門票

日環食16:10登場！最佳觀賞地大PK「澎湖白沙、吉貝最優」　這2地不推

網美魔幻秘境！　宜蘭生態綠舟內河道人工岩洞　天光水光超美

夏蟬羽化時節　台南山上花園水道博物館豐富生態值得一遊

中南部沿海現「雲雨帶」往內陸移動　專家：午後日環食要碰運氣

戴資穎將打國內對抗賽　印度球員無奈：政府開放酒吧卻不給訓練

日職／王柏融首度鎮守左外野　排第5棒拚本季首安

吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

迪麗熱巴《幸福，觸手可及》美包特搜！馬鞍、圓筒6個同款值得入手

北京爆發第二波疫情！　張文宏：不能這麼認為

高雄下半年中古房價可望小漲　房仲有但書：量不能太大

獨／派出所黑板這張圖大勝「綠色神物」　鹽埕限定！警曝神秘威力：嘿嘿嘿

中職／兄弟力保龍頭寶座　運彩開盤看好桃猿

「大尾啊？」車禍擦撞釀4人互毆　警持甩棍強勢制伏屁孩超療癒

陳珮騏自爆私下是冷靜派　和「丈夫」從早吵到晚：情緒緊繃很累！

生活熱門新聞

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

上帝金戒指夏至降臨　10縣市日環食時程表

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

錯過等下輩子！日環食今午登場

女兒「胎內記憶」曝挑選媽媽條件！結局神轉笑噴

日環食夏至登場！　「最佳觀賞3地點」出爐

趕出門抓手機　公司一撈「螢幕不會動」糗炸

國中妹左耳爆癢！耳道竟爬滿雪白斑紋

日人愛吃生蛋拌飯　網點破「台灣不流行」關鍵

帥尪嫌醜！寡婦守喪3天秒交「招魂師公」報復

「上帝金戒指」16:10起降臨10縣市

母子打卡送肉遭女客罵寒酸　業者霸氣：再來免費送一鍋

抱2袋台式速食回家！女友秒嫌俗…他驚呆

滿滿網美　他Lady M吃500元嫌貴

更多熱門

相關新聞

女友手機忘在餐廳　他拿回家一看：丟臉死不去吃了

女友手機忘在餐廳　他拿回家一看：丟臉死不去吃了

一名男網友分享和女友出門吃飯，結果回家後，女友才發現她的手機忘在店家；當他打電話過去詢問，卻聽到女店員在憋笑，後來他到場拿手機，這才真相大白。

在家等包裹目睹郵差路過　苦主傻眼

在家等包裹目睹郵差路過　苦主傻眼

3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生

3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生

桃園女買早餐驚：好貴！網反洗版：很合理

桃園女買早餐驚：好貴！網反洗版：很合理

「便當」主菜別亂選！雞腿炸過油脂多22%

「便當」主菜別亂選！雞腿炸過油脂多22%

關鍵字：

便當爆怨公社廚餘

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

上帝金戒指夏至降臨　10縣市日環食時程表

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面