幫換新口味！一開便當他秒內疚「對不起同事」　網一致搖頭：還以為是廚餘

▲ 原PO抱怨便當不僅賣相不佳，這樣要價70元也很誇張。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名平時熱心幫同事訂午餐的網友在臉書表示，日前他被機車上的傳單所吸引，想說幫同事換個新口味。怎料便當一來，不僅賣相悲劇，就連內容物也讓他掛不住面子，直呼「對不起同事們」。貼文一出，釣出過來人表示「這家我們公司也叫過，沒有以後了。」

「我對不起我的同事......。」一名網友在臉書「爆怨公社」中大吐苦水，他表示日前看到機車上有便當店的傳單，心想可以嘗鮮一下，也順便幫同事訂餐、換個新口味。

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原PO隨後點了75元的便當，但店家表示剛好沒有豆干，所以扣5元。然而便當一送來，眼前的景象令他傻眼又失望。只見便當裡僅有2、3塊肉，裡頭還參雜著2片絲瓜和幾根筍子，雜亂的樣子像是被偷吃過一樣，原PO也強調這是完全還沒被筷子動過的樣子。

面對眼前慘不忍睹的便當，原PO理解表示，如果是因為機車外送而不小心倒放，他還能接受，但不能接受這樣的菜色和量竟然要70元，「對不起我同事，我不該幫你們換新口味而踩到雷。」

▲網友評論 。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片曝光後，網友們也幾乎一面倒直搖頭，「我還以為是廚餘勒」、「我還以為要餵狗狗的，錢花了還受辱」、「是路上被偷吃肉嗎」、「這家我們公司也叫過，沒有以後了」、「這個便當是空中自轉3圈半落地嗎」、「好慘，我家這裡55元便當都比這個便當好」。

另外也有女網友有感而發，表示幫忙訂便當的人有時候真的會背負莫名的壓力。原來同事哀號「便當吃膩」時，她曾經幫忙想新口味，大家也說好萬一踩到雷不會抱怨。怎料，大家吃完後卻狂念「以後不要再吃她推薦的東西」，讓她翻白眼表示「哩老師勒！好心被雷親，所以我學乖了，每次輪到我當值日生，要選哪間便當店時，我還是拿同一間。」

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