要求飯少一點！他買便當選4樣菜「被多收10元」：以為白飯可以換菜

▲配菜的成本比白飯高很多。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少OL吃自助餐習慣和老闆說「飯少」，減少碳水化合物的攝取來達到減重效果。一名網友表示，他最近想說少吃點澱粉，所以跟老闆說飯要少一點，「我還以為可以多一道菜」，結果結帳時店家多收了他10元，令他相當錯愕。

原PO在PTT表示，平常買便當除了白飯、主菜，還可以自己選3樣配菜，但他那天不想吃太多飯所以要求飯少，他以為少掉的飯量可以多選一道配菜來補足，所以選了第4樣配菜，怎料店家卻和他多收10元的費用，讓他覺得有點吃虧，「我還以為少飯可以多一道菜欸！」

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▲通常飯多飯少價錢都一樣。（示意圖／記者陳建宇攝）



網友指出，正常狀況下「飯少」並不能換配菜或是折價，因為配菜的成本比白飯高出很多，光是食材的價格就有差，廚師還得開火烹煮，讓客人白飯換菜根本不划算，部分佛心店家可能飯少會便宜5元，或是全部白飯可以換一道菜，但通常半碗飯和一碗飯的價錢都一樣，「飯才多少錢？菜又多少錢？」、「大麥克少一片麵包可以多一片肉喔，下次去試試看」、「要看店家啦，我都直接不要飯」、「有的可以換一道菜，也有少收我5元的。」

此外，先前也有人好奇，「便當店、自助餐賣不完的剩菜剩飯去哪了？」網友紛紛猜測，可能會冰到冰箱隔天繼續賣，或是給員工帶回家吃，甚至有人說可能會隔天煮成例湯。一名網友指出，他曾經看過便當店會把主菜類冰到冷凍庫、配菜類給員工吃，湯的成本很低幾乎直接倒掉，白飯則是擺著隔天再蒸，至於滷味類的料理就放冰箱，隔天再加熱繼續賣。