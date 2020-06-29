影／涉收賄500萬放水掩護潤寅詐貸　前調查官稱誣陷…送錢金主：偵查不公開

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦前調查局調查官郭時晃疑似收賄500萬元，協助潤寅集團掩飾不法詐貸472億元案情，今天兵分10路展開搜索約談後，晚間郭時晃、郭的楊姓女密友、疑似居間送現金賄款的潤寅金主洪村騫等被告與證人，被陸續被移送北檢，由檢察官漏夜複訊。

▲前調查官郭時晃疑似收受案件當事人行賄後，將潤寅詐貸案「列參」不移送。（圖／記者劉昌松攝）

1月份才退休的前調查官郭時晃在進入北檢時，不像一般刑案被告閃躲媒體，記者詢問是否被誣陷，連聲回答「對！對！對！」至於涉嫌幫忙潤寅行賄的洪圓建設董事長洪村騫則是揮揮手說了1句「偵查不公開。」

郭時晃過去在2013年間，就曾因偵辦記者、主播、藝人聯手炒作碩天科技股票案時，疑似洩漏偵辦進度給當事人，被檢察官約談，但當時他否認洩密，持續在台北市調處任職，2016年間，調查局接到情資，潤寅集團內資金流動異常，指派由台北市調處的郭時晃負責追查。

▲潤寅金主洪村騫涉嫌幫忙交付賄賂款項，面對記者詢問僅回答「偵查不公開」。（圖／記者劉昌松攝）

檢調懷疑，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻已從2008年起從事詐貸不法，聽說郭時晃在辦案後，王音之為免東窗事發，透過潤寅集團的金主洪村騫牽線協調，並在2017年上半年間，透過洪交付現金500萬元行賄郭。郭佯裝調查潤寅資金案後，趕在2019年被調職前，將潤寅案「改列資料參考」案件。

「列參」案意旨查無不法，只是留存資料，並未移送，但事實上，潤寅公司仍持續向多家行庫詐貸，直到2019年6月案件爆發時，楊文虎、王音之夫妻早累計詐貸高達472億元，並潛逃美國。直到2020年間，楊文虎、王音之陸續被解送返台，供出當年曾花錢打點辦案人員案情。

▲前調查官郭時晃的楊姓女密友也被以被告身分移送。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官林俊廷、陳映蓁取得王音之的相關說法後，29日指揮調查族北機站兵分10路，搜索郭和楊姓女密友住處等地點，並以涉嫌貪污行收賄罪嫌為由，約談郭、楊、金主洪村騫等6名被告，以及6名證人到案釐清案情。

療癒！紓壓！心訣大公開



過期票券才能增值！換東森幣1.5倍

【其他新聞】

拍到嫩妻和小王親密進出旅館...人夫氣炸！抓她手指解鎖手機查姦情挨告

120萬贊助瘦身旅費換「與通告藝人吃飯」 老婆發現卡費！他告女詐欺下場曝

吳音寧買60瓶洋酒送民進黨「查無此事」 韓國瑜「獼猴桃混奇異果」非詐欺