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愛妻出軌打工仔！Line翻到「鹹濕對話」綠爆　年賺3000萬創業男心碎

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫發現妻子出軌怒提告。（圖／翻攝自Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名戴姓男子婚後與許姓妻子一起在某公司工作，不料2017年在妻子電腦的聊天軟體中發現，妻子竟與一名梁姓男子有超鹹濕對話，像是「妳要提醒我戴套子」、「不然我吃避孕藥」等，質問後妻子承認有出軌行為，氣得他決定對2人提起民事、刑事告訴。

判決書指出，許女與戴男結婚後，在戴男經營的公司工作，2015年透過微信認識梁男，聊天聊了數月後進一步發生婚外情，在高雄市、桃園市等地的汽車旅館發生性關係，雙方甚至用「老公」、「寶貝老婆」相稱，直到戴男發現2人的對話後，才讓這一起婚外情曝光。

戴男2017年某次使用許女公司的電腦時，發現許女與梁男竟然有鹹濕對話，像是「妳要提醒我戴套子」、「不然我吃避孕藥」、「對不起啦，因為我沒在戴所以沒那個習慣」、「性頭上，聽不進去」等，氣得立刻找來許女質問。許女起初在公司否認出軌，回家後才坦承與梁男有婚外情，氣得戴男決定對2人提告。

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲梁男出庭時供稱，不清楚許女已經結婚。（圖／翻攝自pixabay）

高雄地院法官表示，儘管梁男出庭時供稱，不清楚許女已經結婚，才會與許女發生性行為，但考量2人對話內容，許女曾提及戴男、抱怨婆媳問題，代表梁男應知道許女已婚，依2項通姦罪判處許女5個月徒刑、梁男8個月徒刑，均得易科罰金15萬、24萬元。

民事部分，戴男僅向梁男提告。高等法院高雄分院法官審理認為，戴男本身經營公司，年收入破3000萬，梁男則以打工維生，年收入不足40萬，還有負債情況，因此判處梁男必須賠償18萬元。

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