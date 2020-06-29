桶柑保險來了！明台產險「首波開賣縣市」曝光　農委會提供保費二分之一補助

▲明台產險推出「桶柑の好險」，首波開放新竹縣、苗栗縣及台中市投保。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

繼「保柚の好險」之後，三井住友海上集團明台產物保險29日宣布，與行政院農業委員會共同推出另一以風速為指標的農業保險「桶柑の好險」，首波開放新竹縣、苗栗縣及台中市共16鄉鎮市區進行投保，投保期限至7月21日為止。

依行政院農業委員會農糧署2019年農業統計年報顯示，全台桶柑種植面積為3110公頃，而其中新竹縣、苗栗縣及台中市的種植面積就佔了超過8成。桶柑的生長期約為一年，其中跨越了颱風季節，每每遇上颱風即造成桶柑落果、枝條折斷等直接影響當年度的產量。

明台產險表示，以2007年柯羅莎颱風及2013年蘇力颱風為例，當年全台桶柑損失金額達到9300萬元及7700萬元，而2016年的梅姬颱風更造成全台桶柑損失金額破億元。

現行符合農業天然災害現金救助資格者，可向受災地鄉（鎮、市、區）公所申請每公頃7萬5000元的現金救助，但相較於每公頃20萬至40萬元不等的生產成本，救助款對受災農民的幫助有限。

▲台灣的桶柑甜美好吃。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

為降低桶柑農民的損失，在農委會的指導下，明台產險推出同樣以風速為指標的「桶柑の好險」，首波試辦區域為種植面積最大宗的新竹縣、苗栗縣及台中市共16鄉鎮市區，投保期限到7月21日為止，保險期間統一為投保日起算的10天後至2021年5月1日零時止。

明台產險商業保險本部長李志昌表示，「桶柑の好險」為風速參數型保單，以保單約定的氣象觀測站在颱風期間測得的最大陣風達蒲福風級9級以上，即可啟動理賠。

為推動農民投保「桶柑の好險」，農糧署提供保費二分之一補助（每公頃上限3萬元），地方補助則依各地方政府實際公告為準。凡符合中央或地方政府保費補助資格的農民，可於公告受理期限內，向所在地的基層農會申請補助保險費。

另為使桶柑農民更了解「桶柑の好險」，明台產險將與行政院農業委員會農糧署及各縣市政府於6月底至7月初至各試辦地區舉辦說明會，試辦區域的農友，皆可憑地籍謄本、地籍圖、土地使用契約或同意書等相關資料向地區農會或明台產險投保。

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