　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業、最佳產品、人氣品牌獎

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲遠雄人壽五度獲國家品牌玉山獎「傑出企業」肯定，由遠雄人壽總經理趙學欣（右）接受副總統陳建仁頒獎。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽五度獲國家品牌玉山獎「傑出企業」肯定，由遠雄人壽總經理趙學欣（右）接受副總統陳建仁頒獎。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

2019年國家品牌玉山獎得獎揭曉，遠雄人壽拿下「傑出企業類」獎，蟬連5次獲獎，並拿下「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎。遠雄人壽表示，創新的保險商品及出眾的品牌理念，展現遠雄在保險領域中深耕有成，屢獲評審肯定。

遠雄人壽表示，遠雄堅持「專業、效率、品牌」的企業理念，財務穩健經營，已連續4年獲得中華信評給予twA+評等，且持續3年榮登《天下》百大金融業，2019年1月至10月新契約保費近285億元，成長逾130%，總保費682億元，整體績效亮眼。

遠雄人壽不斷開發兼具創新與客戶需求導向的保障型商品，無論是風險保障、醫療規劃、退休年金、保險理財等皆面面俱到，榮獲「最佳產品類」獎項的「遠雄人壽愛無限A型防癌照護終身健康保險」，兼具「癌症保障」及「癌症照護」兩大特色，癌症初期即給付一筆「初次罹患侵襲性癌症保險金」，讓保戶自主運用選擇最有利的醫療方式，並提供「罹癌照護補助保險金」，打造更全面的癌症防護網。

遠雄人壽表示，近年積極關注年輕世代議題，以全新品牌主張「做自己的英雄」帶給大眾新思維、新理念，鼓勵新世代發揮潛力，把勉強當成養分，抱著不放棄這一步才有下一步的精神，讓自己變得更強，進一步也從人生保障切入「需求，提前準備」品牌核心。

深耕台灣25年，遠雄人壽期許不斷投入資源與心力在公益領域上，善盡企業社會責任，用實際行動關懷偏鄉學童、癌友及其家庭、家庭照顧者及弱勢族群，並提供身心障礙者工作培力機會。

 
ET快訊
再組1個黨！趙少康批吳敦義是「國民黨最大罪人」：自私的黨主席
快訊／屏東民宅火警　三代六口4人無生命跡象
美女醫師「拒時力」轉列綠黨不分區立委首位　深夜曝心聲
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業、最佳產品、人氣品牌獎

疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

南山人壽舉辦動物園樂活健走　「5大健康指標」自主管理

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業、最佳產品、人氣品牌獎

疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

南山人壽舉辦動物園樂活健走　「5大健康指標」自主管理

迪格隆連2年賽揚獎！柳賢振無緣亞洲第1人　第1名選票勝過王建民

洪秀柱深夜發文：不分區報恩名單？最終責任吳敦義承擔

貿聯-KY第3季EPS 4.48元　優於去年同期表現

肖戰「亞太第一帥童年照」曝光！　超Q嘴邊肉笑起來同步率100%

Tony獨帶Lucy飛美⋯5天後「連婆婆都看不下去」！　隋棠笑哭：爸爸努力了

專訪／來不及擁抱說愛你…方志友喪父8年至今後悔「沒有好好陪他」

不問預算多寡和觀眾偏好！《冰雪奇緣2》故事團隊：自私做出好電影

獨／黃子佼「連莊」一語成讖！　3度扛下《紅白》總主持棒

關鍵證人首爆料：川普詢問烏克蘭調查拜登進度「他很關心」

快訊／屏東民宅火警　三代六口被救出4人無生命跡象

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

保險熱門新聞

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業

疾病治療「速領一筆保險金」　重大傷病險優點曝光

儲蓄險「無痛存錢法」曝光　滾利息累積一桶金

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

儲蓄險繳完想解約領錢！專家幫畫表格

拒當下流老人！各年級生保險規劃曝光

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

南山人壽舉辦動物園樂活健走　「5大健康指標」自主管理

一張表懂車禍調解官要看的單據

儲蓄險購買技巧曝光　專家幫畫3重點「IRR越高越好」

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

更多熱門

相關新聞

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於11日舉行，三商美邦人壽「愛平安傷害失能照護終身保險」榮獲「最佳產品類獎」及「最佳產品類全國首獎」雙獎項，分別由副總統陳建仁及公共工程委員會副主委顏久榮頒贈獎盃，三商美邦人壽財務長陳宏昇代表領獎。

「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

「國家品牌玉山獎」頒獎　表彰具優質競爭力傑出企業

遠雄人壽「偏鄉關懷計畫」揪400位志工

遠雄人壽「偏鄉關懷計畫」揪400位志工

打造幸福健康職場　遠雄人壽獲頒體育署「運動企業認證」

打造幸福健康職場　遠雄人壽獲頒體育署「運動企業認證」

2年內遭罰2390萬　遠雄人壽：會依金管會意見改善

2年內遭罰2390萬　遠雄人壽：會依金管會意見改善

關鍵字：

遠雄人壽國家品牌玉山獎

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

中華、墨接下來2戰全勝　韓國將不能贏日本

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面