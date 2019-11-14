遠雄人壽獲「國家品牌玉山獎」傑出企業、最佳產品、人氣品牌獎

▲遠雄人壽五度獲國家品牌玉山獎「傑出企業」肯定，由遠雄人壽總經理趙學欣（右）接受副總統陳建仁頒獎。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

2019年國家品牌玉山獎得獎揭曉，遠雄人壽拿下「傑出企業類」獎，蟬連5次獲獎，並拿下「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎。遠雄人壽表示，創新的保險商品及出眾的品牌理念，展現遠雄在保險領域中深耕有成，屢獲評審肯定。

遠雄人壽表示，遠雄堅持「專業、效率、品牌」的企業理念，財務穩健經營，已連續4年獲得中華信評給予twA+評等，且持續3年榮登《天下》百大金融業，2019年1月至10月新契約保費近285億元，成長逾130%，總保費682億元，整體績效亮眼。

遠雄人壽不斷開發兼具創新與客戶需求導向的保障型商品，無論是風險保障、醫療規劃、退休年金、保險理財等皆面面俱到，榮獲「最佳產品類」獎項的「遠雄人壽愛無限A型防癌照護終身健康保險」，兼具「癌症保障」及「癌症照護」兩大特色，癌症初期即給付一筆「初次罹患侵襲性癌症保險金」，讓保戶自主運用選擇最有利的醫療方式，並提供「罹癌照護補助保險金」，打造更全面的癌症防護網。

遠雄人壽表示，近年積極關注年輕世代議題，以全新品牌主張「做自己的英雄」帶給大眾新思維、新理念，鼓勵新世代發揮潛力，把勉強當成養分，抱著不放棄這一步才有下一步的精神，讓自己變得更強，進一步也從人生保障切入「需求，提前準備」品牌核心。

深耕台灣25年，遠雄人壽期許不斷投入資源與心力在公益領域上，善盡企業社會責任，用實際行動關懷偏鄉學童、癌友及其家庭、家庭照顧者及弱勢族群，並提供身心障礙者工作培力機會。