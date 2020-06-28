農業保險投保金額達108億！下半年擴大銷售品項...賣最好前3名出爐　

▲連日大雨讓葡萄落果災損嚴重，農委會表示，若有農業保險可減少損失。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者許展溢／台北報導

「農業保險法」去年通過，截至今年5月底，陸續開辦21品項、29張保單，累計投保件數達4.8萬件，投保金額108億元，今年至今賣最好的為一期水稻、文旦柚和香蕉。農業金融局表示，下半年將銷售已完成開發保單，包括荔枝、葡萄和茶等多項。

農委會強推農業保險，希望農民能夠多一份保障，尤其極端氣候對農業首當其衝，必須推動農，填補農民損失。農委會主委陳吉仲曾說，此法通過除能帶動整個農業政策改變外，更重要的是讓農民不用看天吃飯，還保有穩定收入。

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▲農委會強調，極端氣候對農業首當其衝，必須推動農農業保險，填補農民損失。（圖／記者唐詠絮翻攝）



今年至5月底，一期水稻投保件數9679最高，其次為444件的文旦柚、香蕉146件，最少的為甜柿，僅有7件，全部品項投保面積7.9萬公頃、投保家禽隻數475萬隻。農業金融局說明，部分果樹因生長期不同，投保件數會隨時變動，為擴大試辦農業保險，降低農業經營風險，同時穩定農漁民收入，預計下半年預計將銷售更多的保單。

▲陳吉仲（左一）表示，希望農業保險法能讓農民不用看天吃飯。（圖／記者許展溢攝）



農業金融局進一步說明，品項包括有完成開發的家禽禽流感、農業設施、木瓜、二期水稻、石斑魚、虱目魚、香蕉收入、芒果、梨、荔枝、鱸魚、吳郭魚、棗及鳳梨，和6月剛開賣的桶柑，接下還會開發葡萄、及茶等保險商品。農委會強調，對於投保的農漁民，提供1/3至1/2保險費補助，地方政府也得再提供部分補助。

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