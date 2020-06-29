快訊／民進黨立委議場探班酸喊大家加油　「你們很可愛，桌子噴這樣」

記者楊蕓、楊亞璇／台北報導

國民黨30多名立委28日徹夜佔領立法院抗議，要求「拒絕酬庸，撤換陳菊」，截至29日仍持續佔領。上午9點30分，開放媒體進入議場拍攝，黨主席江啟臣站在主席台上，率領藍委不斷高喊口號「拒絕酬庸，撤換陳菊」。

江啟臣表示，聽說立法院下令要用油壓剪剪掉鐵鍊，打算強制排除，「今天這些椅子擋住的不是門，擋住的是酬庸和不適任的提名」，黨團會持續堅守，如果動用警察，用油壓剪剪掉鐵鍊，屆時剪掉的是人民連在一起的心、是民意。

▲國民黨立委霸佔立法院議場，杯葛監察院人事案。（圖／ETtoday直播）



約莫一個小時後，民進黨團立委王美惠、何欣純、賴品妤、張廖萬堅等多名立委，也從議場二樓進入媒體區「探班」，在二樓大喊「我們來開會，加油！」在一樓的國民黨立委們也隔空對嗆。

民進黨立委林宜瑾、趙天麟、鍾佳濱、高嘉瑜、吳思瑤、洪申翰、陳歐珀，余天、沈發惠等人，在上午10時20分左右，進入議場二樓的媒體區，與藍委持續叫囂對嗆。

▲民進黨立委在2樓媒體區，幫國民黨立委喊加油。（圖／翻攝ETtoday直播）



10時22分，民進黨立委王美惠等人從議場2樓喊話，說「大家辛苦、互相加油」，還虧說，「你們很可愛，桌子噴這樣」。國民黨團總召林為洲反擊，「酬庸嘛，噴給大家知道」，民眾黨提出在臨時會成立修憲委員會，先酬庸再來修憲，是打假球，而民進黨立委則回話說「來修憲，我們支持修憲」。

林為洲說，先撤回考監人士，臨時會提修憲好不好，到底要不要修憲？民進黨喊話說廢除五權憲法。林批評，民眾黨提出修憲被否決，不排入臨時會，「就是想要酬庸到好到滿，你們的修憲是有前提的，酬庸到滿在來修憲」、「敢嗎？笑你不敢，不要再喊修憲」，朝野協商就來成立修憲委員會、撤回考監人選。數位國民黨立委附和說，打假球嘛。林為洲怒轟，不敢，講話小聲一點。

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