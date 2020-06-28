2000辣台派入黨後...黨公職搶開發社群戰場！民進黨靠這招練功





▲廖泰翔。（圖／陳其邁辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職後也回任民進黨主席一職，「蔡主席」在就任典禮上號召「辣台派」支持者入黨，已吸引超過2000名新黨員。此外，民進黨也增設網路社群中心，由發言人廖泰祥擔任主任。他透露，不少黨公職搶著要進社群戰場，民進黨7月將開設工作坊為大家提升戰力。

總統蔡英文在2020選戰吸引不少年輕支持者力挺，不論是年輕族群或是網路力量同樣讓政治人物不敢忽視。蔡英文在回任黨主席後，除了邀請「辣台派」支持者入黨，成功在短短10天內就吸引超過2000名新黨員外，黨中央也新設網路社群中心。

民進黨增設的網路社群中心由廖泰翔擔任主任。廖泰翔表示，政治人物近年來積極經營核心支持者，也就是外界所稱的「鐵粉」，這群人屬於政治人物百分之20的核心支持者，影響該政治人物在網路上百分之80的聲量。他們能幫忙政治人物分享、轉發甚至再製造新的內容進而幫忙傳遞正確政策，同時也幫忙澄清錯誤訊息。

廖泰翔表示，不少黨公職都想搶進社群這塊戰場，不過，這並非可以一蹴可幾的事情，網路經營必須要強調政治人物的個人特色以及獨家內容。民進黨預計7月將開設工作坊，邀請專業人士全套教學，從議題文案、圖卡製作到拍攝影片等能力都不能馬虎，基本功打好才能增強實力。