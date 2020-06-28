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快訊／加州沃爾瑪配送中心槍擊2死4傷！　嫌駕車撞進入口「掃射50發↑」胸部中彈

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▲國際最新消息 。（示意圖）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州城市雷德布拉夫（Red Bluff）27日下午一間沃爾瑪（Walmart）配送中心發生槍擊事件，現場傳出50聲至60聲槍響。根據最新消息，此事件造成2人喪命、4人受傷，警方趕到現場後，朝槍手胸部開槍。

綜合紐約時報等美媒報導，事發於27日下午3時過後，一名嫌犯駕車闖入配送中心後，隨即下車持槍掃射。根據當時剛到班的51歲員工利斯特（Franklin Lister）的說法，在他一到公司後，目睹另一人在走廊上大喊「有槍聲」、「有槍手」後，眼見對方手臂正在流血，這才發現情況有異，接著就和同事們從最近的安全出口逃離現場。

利斯特坦言，在離開現場的過程中，至少聽到50聲至60聲槍響，互相幫忙越過鐵網離開，且當他回頭看的時候，這才發現一輛白色汽車撞進入口處，且在場的人全都在拚命逃命。另名員工則說，案發當時，有人受傷躺在地上。附近超商店員則透露，因為轎車撞進入口處，所以造成配送中心起火。

據了解，案發當下，配送中心約有200名員工正在建築物中，部分員工把自己反鎖在房間內，藉此試圖阻擋槍手攻擊。

警方當日下午3時許獲報後隨即趕往現場，並於45分左右朝著嫌犯胸部位置開槍，現階段仍無法確認槍手能否活下來。聖伊莉莎白社區醫院發言人亨德里克森（Allison Hendrickson）表示，此事件造成2人喪命，另外4人受傷，但並未說明其他細節。

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