廢考監玩真的！府黨由李俊俋籌組「廢除考試院、監察院專責平台」

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

廢除考試院、監察院的議題，一直是民進黨長期的主張，近日在野黨也提出相同立場的呼籲。在朝野有一致共識下，這讓總統府、民進黨、政策會與立法院黨團，近日開始著手籌組專責平台，敲定由總統府副秘書長李俊俋主責。

由於朝野都有意發動修憲，研議廢除考試院、監察院。對此，總統府、民進黨、政策會與民進黨立院黨團，已經準備籌組專責平台，並且由李俊俋負責協調與討論事務。

現任總統府副秘書長的李俊俋，過去曾擔任前總統陳水扁時期的憲改辦公室主任，以及立院修憲委員會召委，將主責專責平台的協調工作；由於民進黨過去就長期主張廢除考監，而在野黨近日也提出相同立場之呼籲，這讓此政見看見了曙光，因此執政黨才有意召集各方啟動修憲工程。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲必須經立法委員1/4提議、3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，因此門檻非常高，並非民進黨能夠隻手遮天，考監說要廢掉就能廢掉的。

不過，黨政人士表示，難得在野黨願意放下意識型態，回到怎麼讓現代國家治理更上軌道的共同方向，只是希望在野黨不要因為內部反改革勢力的聲浪又起，最後反過來再次批評外界說三道四，那就很可惜了，「改革需要有肩膀的領導者」。

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