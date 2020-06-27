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抖音、臉書被抓包！iOS 14意外揭大量App「偷窺」用戶剪貼簿

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▲▼抖音。（圖／路透）

▲其中一個被抓包不斷存取用戶剪貼簿的App即為TikTok。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果為iOS 14進一步強化了隱私控制，其中也推出了相關的新功能，讓用戶能更輕鬆地控制每個App可查看及存取的資料，其中，當有第三方App存取iPhone剪貼簿時，iPhone將向用戶發送通知，而該功能則意外暴露了許多App的「偷窺」行為。

綜合外電報導，其中一個不斷存取用戶剪貼簿的App即為TikTok（抖音）。已升級至iOS 14 Beta的用戶反映，當TikTok處於運作模式時，便不斷地有TikTok存取剪貼簿的訊息跳出，不僅使用戶在操作上感到困擾，更使人進一步擔心個資洩漏的問題。

據TikTok的說法，存取剪貼簿是為了偵測濫發垃圾訊息的行為，並稱其「已向App Store提交了App更新，並刪除相關功能以避免潛在的混亂。」此外，TikTok也強定自己「致力於保護用戶的隱私，並對我們App的運作方式維持透明。」

事實上，TikTok並非唯一一個「偷窺」用戶剪貼簿的App，據《Telegraph》揭露，其他不斷檢查iOS剪貼簿的App包括臉書、AccuWeather、Overstock、AliExpress、決勝時刻：Mobile（Call of Duty Mobile）、Patreon和Google News等。不過鑑於TikTok先前的一系列私爭議，該App已成為其中最引人注目的App。

據《Forbes》報導，此漏洞最嚴重的問題在於蘋果的通用剪貼簿功能。用戶在Mac或iPad上複製的任何內容，iPhone皆可讀取，反之亦然，因此若用戶在工作時，手機上的TikTok正處於活動狀態，則該App理論上即可讀取用戶在另一台設備上複製的所有內容，包括密碼、工作文件、電子郵件及財務訊息等。

研究人員指出，蘋果已提供了讓用戶能更加有效管理隱私的機制，「但蘋果提供的機制並不能有效地保護用戶的隱私。」《Forbes》建議所有iPhone用戶待TikTok釋出更新後，應立即更新App。

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