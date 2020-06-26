威脅「老公知道你開房嗎」逼刪差評！　她回「3個字」...旅館遭抵制4人被炒





▲蘇州維也納三好酒店威脅客戶刪除差評。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

杭州王小姐日前到蘇州一間旅館居住後，因為期間體驗不佳，在網路留下了負評，沒想到卻被旅館工作人員騷擾，甚至威脅「妳老公知道你跟別人開房嗎」。事情爆發後，旅館在網路上被罵翻了，總公司緊急道歉，並開除4名相關員工。

根據紅星新聞報導，王小姐到蘇州一間維也納3好酒店住宿後，發現未提供衛生紙，電視機畫面只剩半屏，兩邊都黑色，第二天早餐拿了饅頭，裡面卻還是涼的，因此給了差評。

沒想到旅館狂打了20多通電話，不斷要求王小姐刪除差評，願意請吃飯、到府道歉，最後見這些提議都被打槍。酒店工作人員稱王小姐與別人開房，「我提供得可以更多……要不要她老公也知道一下？」

王小姐表示「我未婚」，根本沒有老公，但是酒店做法侵犯了隱私，讓她擔心如果不刪除差評，自己的隱私會不會被洩漏出去。網友們紛紛抨擊酒店做法涉嫌騷擾客戶，建議王小姐報警處理。

維也納酒店24日在官方微博致歉，稱維也納3好酒店太倉港店員工在客訴處理過程中的不當言論和行為，給住客帶來非常不好的體驗和惡劣影響。對此，維也納作為品牌管理方，深表震驚，並向該住客誠摯道歉。

維也納酒店在致歉函中指出，已對涉事門店的分店總經理，前廳經理，當值員工的嚴重失職行為作出嚴肅處理。對區域管理的連帶管理責任予以書面警告處分，並且會積極與當事顧客協調善後。

維也納酒店公關負責人俞先生25日透露，維也納公司對相關責任人員進行了內部紀律處分，對涉事門店負責人及員工進行了最嚴肅的處理，4名員工被解除了勞動合約。

俞先生表示，不會再強迫王小姐刪除評論，但這件事本身並不存在洩露客戶隱私的問題，只是工作人員與客戶溝通方式不對。酒店基層員工並不知道客人入住信息，更不可能在房間安裝監視器。

王小姐則回應，不想說太多了，只希望能夠恢復平靜生活。

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