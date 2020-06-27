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5星座下半年「財運大開」！這星座賺到爆...第一名發大財還開桃花

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▲▼ 。（圖／翻攝自youtube／小孟老師）

▲小孟老師透露「下半年即將開大運」的5個星座。（圖／翻攝自youtube／清水孟國際塔羅連鎖，本文已獲授權，請勿隨意翻攝。）

實習記者崔子柔／綜合報導

受夠上半年的逆境了嗎？下半年度這5個星座的工作運、財運都將出現大突破！星座專家小孟老師日前在youtube頻道開盤，這些星座不僅在職場可以發揮所長，投資方面也會旗開得勝，第一名甚至連桃花都跟著朵朵開！

第五名：雙魚座，開運色系：水藍色

請繼續往下閱讀...

下半年在職場上表現不俗，對工作越來越有想法，也更了解該如何應對，但要特別注意，千萬別因此得意忘形，在此階段應該繼續謙卑學習，才能繼續向上。想創業的人可以趁這個好時機嘗試。

第四名：牡羊座，開運色系：粉紅色

上半年發生的紛紛擾擾將被一掃而空，在職場中打倒群雄，小人也會慢慢遠去。有投資計劃的人可以「用錢滾錢」，建議買「龍頭類股」，會賺到滿出來！

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲牡羊座在下半年賺錢會賺到爆！（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

第三名：巨蟹座，開運色系：紫色

工作能力在這下半年將備受上司、同事的肯定，在拿手的方面多加展現自己的才能，一定會有好成果！這時機也很適合衝刺業績，會看見大突破。

第二名：射手座，開運色系：金黃色

與同事間的關係相當融洽，過去曾經幫助的人，會轉變成為貴人來給予回報，因此在公司的人員好感度大增，日後做事也會方便許多。若有轉職念頭的人，透過朋友介紹能得到不錯的工作機會。

第一名：摩羯座，開運色系：白色

在這段期間努力發揮，上司會看見你的長處對你備受肯定，給日後升遷的機會鋪路，不只在工作上，單身的魔羯朋友桃花也朵朵開，可以透過朋友介紹，遇見不錯的緣分。

▲情人節英文。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲摩羯座下半年不只在工作上有好表現，單身的魔羯朋友桃花也會朵朵開。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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