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黏在一起好累！交往後變「貓系女友」星座Top4...私人空間超重要

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▲男生最喜歡的4個理想戀愛模式 。（圖／翻攝unsplash）

▲這4個星座的女生不喜歡常黏在一起。（圖／翻攝unsplash）

記者林妤柔／綜合報導

有些人談戀愛喜歡黏在一起，必須隨時秒讀、回覆自己在哪，有時會讓另一半喘不過氣。其中，有4個星座的女生喜歡給彼此個人空間，認為這樣感情才會更加長久，就讓陸媒《第一星座網》揭曉哪4種女朋友超獨立吧！

1.金牛女
金牛女面對男朋友的時候相當熱情，會一直撒嬌、分享生活遇到的大小事，但除了約會之外的時間，金牛女都會做自己的事情，完全不會想打擾對方，因為她們喜歡獨處的感覺，有時也想沉浸在自己的小世界裡。

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2.摩羯女
摩羯談戀愛相當理性，認為尊重是感情的基礎，所以會給對方一點空間，平時不需要什麼事情都回報或緊迫盯人，否則只會讓戀人更加窒息。她們喜歡自在做自己的男朋友，所以會選擇適當的放任。

▲男女都適用！5個必知戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲雙子女認為適當的距離才能讓感情更加長久。（圖／翻攝unsplash）

3.雙子女
雙子獨處時容易感到孤單，但她們不喜歡受到拘束、能體諒另一半想保有私人空間，所以即使寂寞也會盡量不打擾對方。雙子女知道，再怎麼愛的人只要黏在一起就容易生膩，適當的距離才能讓感情更加長久。

4.天蠍女
天蠍女相當體貼，要求另一半前會事先想這麼做合不合理、對方這樣要求自己能不能接受。當他們換位思考後就不會那麼纏人，也會選擇給男朋友一個喘息的空間。

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