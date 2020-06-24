穿錯褲子「財運一瀉千里」！依命格挑選顏色...會帶旺運勢

▲褲子的選擇也會影響運勢。（圖／翻攝自pixabay）



生活中心／綜合報導

褲裝在行動上比起裙裝方便，是許多人喜好的選擇，不過，根據命理平台《靈匣》報導，穿褲子不只是穿搭，如果不懂其中學問，還可能會出現「破財」危機。

褲子的款式、曬褲子的時間、褲子的色彩都可能影響運勢，滴天居士指出，這和財運息息相關，穿錯了就可能造成影響，並提出以下4項建議：

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1、 褲子有破洞，可能導致破財、漏財



破洞通常會有破敗的象徵意義，穿久了就會讓運勢走下坡，難以守住錢財，常穿這類型褲子的話，冥冥之中會讓自己身陷破財、漏財的危險，需要好好檢視財務帳本了。

2、收在衣櫃的褲子在換季時沒洗過就穿，會損壞運勢



有些民眾會因為工作忙碌忽略生活細節，換季時把收在衣櫃裡一季沒穿的褲子拿出來，還沒清洗就穿了，這樣很可能影響運勢，穿之前應該先清洗，或在陽光下曬過一天。

▲破褲是時下流行的款式。（圖／取自免費圖庫／pexels）

3、在晚上晾潮濕的褲子，會吸引負能量

現代人的生活型態通常在晚上洗衣服，但如果夜間將潮濕的褲子掛在陽台，容易吸引負能量，對風水也不好，應該在白天曬，或是晚上洗完將水分脫乾後，等到白天再拿去陽台。

4、挑選合適顏色的褲子，能帶旺運勢



滴天居士建議，男性選擇褲子時，命格裡喜金水的用冷色系、喜木火的用暖色系，若不清楚喜忌，在冬天出生可選擇暖色、夏天則選擇冷色。對於女性而言，褲子、裙子的色彩可以多選擇跟自己氣質或命格氣場相配的色彩。

▲褲子款式的選擇也是一門學問。（圖／取自免費圖庫／pexels）