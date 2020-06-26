今天「雷雨彈」襲！6縣市防極端高溫　降雨時間揭曉

▲今(26)日受到西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(26)日受到西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱。氣象局也針對全台6縣市發佈橙色高溫燈號，氣象專家則提醒今天開始有較大降雨，要多加注意。

今(26)日受到西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是高溫炎熱、午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東南部（含蘭嶼、綠島）局部地區易有較強陣風；氣象局清晨5點10分針對金門地區發佈濃霧特報，能見度不足200公尺，請注意。

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▲金門發佈濃霧特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(26)日至下週二(30日)台灣附近低層大氣為西南風帶來暖空氣；中層則為「太平洋高壓」的影響，有沉降增溫作用；各地區最高溫大約都在36、37度左右，地理環境較特殊(縱谷、盆地或過山沉降)的，仍偶爾出現38度以上的「極端高溫」。

氣象局針對花蓮縣縱谷、台東縣、台北市盆地、南投縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▲全台6縣市發佈高溫橙色燈號。

最新模式模擬顯示，今日上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，西南部有局部短暫陣雨；午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢，應注意！明(27)日至下週二，清晨上午中南部仍有局部陣雨；午後山區有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有較大雨勢的機率，仍需注意！

最新模式模擬顯示，下週三、四(1、2日)天氣類似、但雲層增多，降雨更明顯，高溫略微下降。