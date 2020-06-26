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動物驚逃！馬武佐野郡山大火延燒50小時　山羌、獼猴紛紛竄出

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▲▼馬武佐野郡山山林大火，藍腹鷴、台灣獼猴、帝雉、金翼白眉、山羌等野生動物紛紛逃出森林。（圖／蔡姓民眾授權提供）

▲馬武佐野郡山山林大火，台灣獼猴等野生動物紛紛逃出森林。（圖／蔡姓民眾授權提供）

記者白珈陽、李忠憲／台中報導

台中市和平區大甲溪事業區第38班林地馬武佐野郡山，24日下午發生山林火災，搶救至今已超過50小時仍未撲滅，相關單位正積極滅火，希望逐步控制火勢。從台北南下的蔡姓男子，25日早上5時許前往武陵四秀登山時，發現有許多野生動物因大火而紛紛逃出森林，包括藍腹鷴、台灣獼猴、山羌及金翼白眉等，他擔心這些棲息地受到破壞的野生動物，會沒有東西可吃、無家可歸，希望這場災難趕快平息。

端午連假期間，相關單位持續進行滅火任務。第38班林地於24日下午4時許發生山林火災，火勢原於25日獲得控制，但昨晚因風勢助長，火勢再度蔓延，26日空勤總隊出動7架直升機，投水量共計60噸，東勢林管處也調派逾130名森林護管員及相關單位協助滅火，希望逐步控制火勢，目前沿燒面積達3.7公頃。

蔡姓男子表示，他與友人平時就愛爬山，曾爬過大霸尖山、玉山等百岳，這次他們趁著端午連假南下，25日早上5時許前往武陵四秀中的品田山與桃山路上，發現對面馬武佐野郡山山頭竟冒出大量白煙，這才知道原來發生森林大火，沿途路上，他看見台灣獼猴、藍腹鷴、帝雉、山羌及金翼白眉等野生動物，紛紛逃出森林，並在森林周邊覓食。

▲▼馬武佐野郡山山林大火，藍腹鷴、台灣獼猴、帝雉、金翼白眉、山羌等野生動物紛紛逃出森林。（圖／蔡姓民眾授權提供）

▲▼馬武佐野郡山山林大火，藍腹鷴、帝雉、金翼白眉、山羌（依序）等野生動物紛紛逃出森林。（圖／蔡姓民眾授權提供）

▲▼馬武佐野郡山山林大火，藍腹鷴、台灣獼猴、帝雉、金翼白眉、山羌等野生動物紛紛逃出森林。（圖／蔡姓民眾授權提供）

▲▼馬武佐野郡山山林大火，藍腹鷴、台灣獼猴、帝雉、金翼白眉、山羌等野生動物紛紛逃出森林。（圖／蔡姓民眾授權提供）

▲▼馬武佐野郡山山林大火，藍腹鷴、台灣獼猴、帝雉、金翼白眉、山羌等野生動物紛紛逃出森林。（圖／蔡姓民眾授權提供）

蔡男感嘆：「一場無情的大火，讓這些動物沒了回去的家」，他擔心這些珍貴的野生動物會因此缺乏食物，他也說，當日看到天空直升機飛來飛去忙著救火，相當辛苦，希望大火能早日撲滅，讓動物們有家可回。

東勢林管處指出，目前山區雲層較厚，加上濃煙影響，能見度不佳，不利空中灌灑作業，而地面人員仍不放棄，持續進行地面滅火作業，即使環境嚴苛，氣候炎熱，救火人員仍以「力拼控制火勢，減少山林損失」為最大努力目標，開闢防火線阻隔火勢，進行樹頭殘火整理，期望在堅持不懈的努力下，逐步控制火勢。

▲東勢林管處調派逾130名森林護管員及相關單位協助滅火。（圖／東勢林管處提供）

▲東勢林管處26日調派逾130名森林護管員及相關單位協助滅火。（圖／東勢林管處提供）

空勤總隊指出，上午6時許空勤總隊派遣黑鷹直升機，分別由台中及花蓮起飛執行森林滅火任務，上午天候良好，至重點於勝光派出所後方山林火區，執行順利，至中午約12時餘，山區雲幕下降及風場改變造成火場煙霧瀰漫能見度不佳作業風險度高，且火場火場北面開始飄雨，為顧及操作安全，遂決定取消後續任務，返回駐地待命。

▲空勤總隊派出直升機載水灌救。（圖／空勤總隊提供）

▲空勤總隊派出直升機載水灌救。（圖／空勤總隊提供）

東勢林管處呼籲民眾勿前往該區域，如有路過台七甲線請避免駐足觀賞，也希望民眾進入山林時，能小心用火安全，以免引發森林野火，請大家一起守護台灣珍貴的山林資源。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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