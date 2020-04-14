烏克蘭「核災禁區」旁森林燒11天　傳距核廢料儲存區剩2公里

▲車諾比核電廠禁區附近火勢不止。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

烏克蘭車諾比核電廠（ Chernobyl nuclear Plant）禁區附近自4日起陸續出現2起森林大火，在11天的延燒下，有旅遊經營者指出，火勢距離核電廠與放射性廢料儲藏區僅剩2公里。烏克蘭國家緊急服務處表示，禁區內的重要地點目前都還沒有受到威脅。

根據《衛報》報導，起火原因為人為引起，縱火的27歲男子已被警方逮捕，他表示只是因為好玩在附近3個地點焚燒垃圾，結果在風勢助長下越燒越猛烈，烏克蘭議會13日決議將縱火案的罰款提高至4500英鎊（約台幣18萬元）以上，是調整前的18倍。

這場火勢已經動用300多名消防人力、400噸水進行滅火，但仍未受到控制，有旅遊經營者表示，大火情況相當危急，它距核電廠與放射性廢料儲藏區僅剩1.24英里（約2公里）。烏克蘭國家緊急服務處則指出，要抑制住火勢很難，但目前核電廠、放射性廢料儲藏區，以及禁區內其他重要地點都沒有受到威脅。

▲車諾比地區輻射值超標。（圖／達志影像／美聯社）

綠色和平組織分部成員說，現在火勢已經超過烏克蘭的官方估計，可能已經影響到居民健康。烏克蘭緊急服務公共諮詢委員會的成員也認為政府掩蔽了大火的嚴重性。

烏克蘭國家生態檢測局負責人菲爾索夫（Yegor Firsov）先前就說，火場附近的輻射量比正常值高出約16倍，但基輔當局派人前往現場監測後，宣布基輔與市郊地區的輻射值都沒有異常。