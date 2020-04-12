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四川11歲屁孩打火機熏松鼠　引森林大火「連燒6天」擴散260頃

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▲▼11歲屁孩打火機熏松鼠　引起森林大火「連燒6天」擴散260公頃！。（圖／央視）

▲木里的大火連燒多日，造成重大損失，竟是因為小孩薰松鼠引起。（圖／央視，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川涼山州木里縣3月28日發生嚴重森林大火，火勢連燒了6天才獲得控制，火場過火面積達260公頃。木里縣森林公安局4月12日公布調查結果，指森林火災的犯罪嫌疑人是一名11歲的男童，他在自家後山用打火機點燃松針，煙薰洞穴裡的松鼠，但不慎引起火災。

木里縣森林公安局表示，經過調查，木里縣項腳鄉瓦科梁子「328森林火災案」為犯罪嫌疑人為田某某（男，11歲），於2020年3月28日下午2點多在家後山處用打火機點燃松針和木羅松，煙薰洞穴內松鼠時不慎失火引發，目前此案正在進一步偵查中。

根據陸媒報導，當地村民在3月28日晚間7點左右發現大火後通報，依據火場發展態勢、火災撲救需要，四川省森林草原防滅火指揮部30日啟動三級響應，相關部門共組織森林消防、地方專業撲火隊伍、應急民兵以及群眾等應急滅火力量3000多人，安排4架森林航空消防直升機參與撲救，成都、阿壩、甘孜森林消防已調集400人增援涼山州。

大火在4月3日獲得控制，當天木里縣組織森林消防、地方專業撲火隊伍、應急民兵以及群眾等滅火人員共4746人，攜帶滅火裝備674件（套），通信裝備135件（套），出動救援車輛1351台，火場過火面積達260公頃，不連續火線約50公里。

▲▼11歲屁孩打火機熏松鼠　引起森林大火「連燒6天」擴散260公頃！。（圖／央視）

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