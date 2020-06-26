遊子抱怨海派媽媽包「40顆粽子吃到飽」　1年後味道只能回憶：好想再吃





▲去年男網友媽媽包給他的40顆粽子，袋裡滿滿的愛和關心。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

記者張靖榕／綜合報導

一名男性網友去年端午節在臉書社團發文，原本說好只要10顆粽子，母親卻大手筆包了40顆，讓他無奈又心理滿足地說「這計天都要吃粽子當正餐了」！但到了今年的母親節，該網友再次上社團發文，卻是母親已經過世，再也吃不到母親的粽子了。

男網友去年6月6日在臉書社團「爆怨公社」PO文，「有沒有一種愛，叫做阿母覺得吃不飽？」他表示和母親說要寄10顆粽子給北部朋友嚐嚐南部粽，自己也吃10顆就好，結果回鄉下的家一看，「拿出來的卻是40顆粽子！寄出去10顆，還有30顆欸~」

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原PO當時半無奈地說「這幾天都要吃粽子當正餐了，還是謝謝您的辛苦，愛妳啦~」

等到原PO周四（25日）再發文，表示才不到1年的時間，媽媽已經在6月上旬跟菩薩去修行了，今年粽子想吃媽媽的味道卻再也吃不到了，「好想再吃您煮的飯菜」、「好好珍惜跟家人的時間」。

發文惹哭不少網友，留言紛紛回覆「我好想我媽媽包的粽子。可惜再也吃不到了」、「我最愛吃的阿嬤包的粽子也再也吃不到了」、「 我已經20年吃不到媽媽口味的北部粽了」、「阿嬤今年得阿茲海默症，不會包了」、「好好珍惜身邊的家人和朋友們」。