　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

魚、肉、蛋可以放心吃！陸專家：沒證據顯示病毒會透過消化道傳播

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

▲陸專家稱市面上的魚肉蛋皆可以安心食用。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

北京爆發第二波新冠疫情後，大部分民眾對於「鮭魚」等生鮮肉品感到恐懼。不過，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強今（25）日在記者會上強調，疫情主發區在新發地市場，但目前所有商場的肉、蛋、魚都可以放心食用，因為沒有任何證據顯示病毒可以透過消化道傳播。

綜合陸媒報導，北京市疫情防控記者會上，王貴強表示，很多居民怕被感染都不敢吃肉，但此波疫情主要在新發地市場，所以目前所有商場的肉、魚、蛋及海鮮都是安全的。

王貴強提到，新冠肺炎感染途徑還是透過飛沫或密切接觸等，還有在相對密閉的空間也可能出現氣溶膠的傳播。值得注意的是，他提醒，目前沒有任何證據顯示新冠病毒可以透過消化道傳播，但最好還是「少吃生食」。

最後，王貴強表示，處於夏季時期，買完食物後還是要特別清洗、生熟分開，否則可能還是會引起消化道疾病的傳播。

先前的說法稱，新冠病毒來自於野生動物，所以北京這波病毒可能還是與此相關。不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友25日受訪時表示，「可以肯定地說，北京此輪疫情不是野生動物傳播的」，可能是來自於已經感染的人或物品。

吳尊友還坦言，要找到病毒真正的源頭並不容易，像愛滋病從被發現到現在，已經快40年，也還一直在溯源；不過，「專家們都在從不同的角度努力，希望盡快找到病毒的來源。」

►夏日想要清爽一點，快買神水

ET快訊
梅根爆「瞞著女王又懷孕」！好萊塢已傳開　二寶性別曝光
張清芳15年婚「無法克服的差異」　她嘆：郭台銘早就看透
史上最久「連塞32小時」創紀錄...國5低於40公里
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

魚、肉、蛋可以放心吃！陸專家：沒證據顯示病毒會透過消化道傳播

北京徹查疫情謠言　6天處理14起共10人犯罪

北京29歲男採檢陰「隔離時轉陽」　官方：連假也必須保持戰時狀態！

影／還在叫「rice dumpling」？　陸推動「國際統一標準」　粽子英文是...

10年狂生9個！妻今年又懷孕了…29歲老公「不結紮」：我不會用避孕套~

港媒曝青年「搭船潛逃台灣」路線！　偷渡費30萬到100萬港元

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

影／貨櫃車高速上側翻起火！　「2萬台iPhone手機」燒光光

IMF：中國2021年經濟成長率8.2%

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

《我的婆婆》抓包超渣大伯劈腿　黃姵嘉衝進隔壁包廂大罵：太沒良心了！！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

魚、肉、蛋可以放心吃！陸專家：沒證據顯示病毒會透過消化道傳播

北京徹查疫情謠言　6天處理14起共10人犯罪

北京29歲男採檢陰「隔離時轉陽」　官方：連假也必須保持戰時狀態！

影／還在叫「rice dumpling」？　陸推動「國際統一標準」　粽子英文是...

10年狂生9個！妻今年又懷孕了…29歲老公「不結紮」：我不會用避孕套~

港媒曝青年「搭船潛逃台灣」路線！　偷渡費30萬到100萬港元

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

影／貨櫃車高速上側翻起火！　「2萬台iPhone手機」燒光光

IMF：中國2021年經濟成長率8.2%

泰安水域1男釣客溺斃！失足跌入深潭滅頂　妻兒見遺體哭崩

林心如趴在地上立蛋！穿低胸背心「性感視角」被拍　網呼：快走光了

「不對的人再怎麼觀察仍舊不對」楊丞琳10大金句展現成熟女人愛情觀

國道狂塞！林佳龍籲要「趨吉避凶」　徐巧芯酸爆、網友怒轟：出門擲筊嗎？

中職／大腿抽筋錯過完全打擊　張志豪選擇照顧好身體

士兵休假「想心靈告解」！ 牧師夫婦「惡靈纏身」狂毆稱治療...然後人就死了

馬英九呼籲「重回九二共識」　總統府：歷史已經翻向新的一頁

38歲梅根爆「瞞著女王又懷孕」好萊塢已傳開　抱1歲亞契遮小腹「二寶性別曝光」

中職／德保拉連6K破隊史紀錄　7局續投就想要拚

屏東縣新任警局長展現維護治安決心　緝毒掃賭打詐肅槍有成

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

高速上滿地iPhone手機！2萬台都被燒毀

10年狂生9個孩子！29歲老公：我不會用避孕套~

女孩溺水「7同學詭譎搶跳水救人」變8具浮屍

婚禮出動「30台勞斯萊斯」炫富　新郎下場慘了

孩子爸是誰？心機妹一舉動500萬進袋

陸推動「粽子國際統一標準」促出口

中國發布「釣魚台正名」打臉日本！

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

陸搶劫案跌90%！原因竟和它有關

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

他被藍牙耳機炸暈了！

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

更多熱門

相關新聞

志村健獲頒東村山市榮譽市民

志村健獲頒東村山市榮譽市民

日本「喜劇天王」志村健今年三月因新冠肺炎病逝，他生前為了原訂在2020年舉辦的東京奧運，戒菸戒酒就為了成為火炬手，原本也傳出可能會在家鄉的東村山市接下聖火，卻都隨著疫情泡湯。25日志村健正式被東村山市選做榮譽市民，以慰他在天之靈。

北京徹查疫情謠言　6天處理14起

北京徹查疫情謠言　6天處理14起

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨癢」

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨癢」

北京：連假也必須保持戰時狀態！

北京：連假也必須保持戰時狀態！

海龜爆台防疫超鬆散　同機客打臉

海龜爆台防疫超鬆散　同機客打臉

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19北京生鮮王貴強吳尊友

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面