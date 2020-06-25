魚、肉、蛋可以放心吃！陸專家：沒證據顯示病毒會透過消化道傳播

▲陸專家稱市面上的魚肉蛋皆可以安心食用。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

北京爆發第二波新冠疫情後，大部分民眾對於「鮭魚」等生鮮肉品感到恐懼。不過，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強今（25）日在記者會上強調，疫情主發區在新發地市場，但目前所有商場的肉、蛋、魚都可以放心食用，因為沒有任何證據顯示病毒可以透過消化道傳播。

綜合陸媒報導，北京市疫情防控記者會上，王貴強表示，很多居民怕被感染都不敢吃肉，但此波疫情主要在新發地市場，所以目前所有商場的肉、魚、蛋及海鮮都是安全的。

王貴強提到，新冠肺炎感染途徑還是透過飛沫或密切接觸等，還有在相對密閉的空間也可能出現氣溶膠的傳播。值得注意的是，他提醒，目前沒有任何證據顯示新冠病毒可以透過消化道傳播，但最好還是「少吃生食」。

最後，王貴強表示，處於夏季時期，買完食物後還是要特別清洗、生熟分開，否則可能還是會引起消化道疾病的傳播。

先前的說法稱，新冠病毒來自於野生動物，所以北京這波病毒可能還是與此相關。不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友25日受訪時表示，「可以肯定地說，北京此輪疫情不是野生動物傳播的」，可能是來自於已經感染的人或物品。

吳尊友還坦言，要找到病毒真正的源頭並不容易，像愛滋病從被發現到現在，已經快40年，也還一直在溯源；不過，「專家們都在從不同的角度努力，希望盡快找到病毒的來源。」

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