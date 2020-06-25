端午富貴角外海作業漁船遭火噬燒光　8船員跳船逃生！友船救起

記者郭世賢／新北報導
海巡署第二（北基）巡防區指揮部獲報，25日凌晨一艘「益大606」船於富貴角北方約21浬處，疑似因電線走火引發火燒船，船上人員有7名船員均由「益大10」先行救起，第一基隆海巡隊3555艇趕抵救援噴水滅火，約中午11時許將火勢控制，起火原因有待進一步調查釐清。
▲ 端午富貴角外海漁船遭火噬燒光，海巡馳援8船員逃生友船救起。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
海巡署第二（北基）巡防區指揮部接獲基隆漁業電台通報，25日凌晨03時10分，一艘「益大606」船於富貴角北方約21浬處，疑似因電線走火引發火燒船，船上人員有7名（1台3陸4印尼）船員均由「益大10」先行救起，人員均平安。
▲ 漁船疑似因電線走火引發火燒船。
第二（北基）巡防區立即調派第一（基隆）海巡隊3555艇於25日5時許抵達現場，發現「益大606」漁船火勢猛烈，3555艇立即實施噴水滅火，該隊並緊急調派100噸艇緊急出勤前往協助，二艘巡防艇約中午11時許將火勢控制，並與「益大10」漁船持續在旁戒護，起火原因尚待釐清。
第一（基隆）海巡隊表示，為民服務，急難救助是海巡署主要任務，如接獲報案必發揮最大動員能量，力求確保人民生命財產安全；籲請民眾如發現海上危難時，立即撥118海巡報案專線服務或本隊自動電話：02-2462-1451。