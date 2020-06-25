端午富貴角外海作業漁船遭火噬燒光　8船員跳船逃生！友船救起

彰化1名年約60歲的婦人23日晚間與友人帶著酒相偕到芳苑海邊聊心事看夜景，喝到醉茫茫，一個不注意，腳步踉蹌，從南蚵平台上摔落至潮間帶，婦人被海巡人員救起時，因為酒醉整個人不醒人事，芳苑消防分隊研判有頭部撕裂傷及骨折擦挫傷等情形，將她送醫救治。