　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

端午富貴角外海作業漁船遭火噬燒光　8船員跳船逃生！友船救起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢／新北報導

海巡署第二（北基）巡防區指揮部獲報，25日凌晨一艘「益大606」船於富貴角北方約21浬處，疑似因電線走火引發火燒船，船上人員有7名船員均由「益大10」先行救起，第一基隆海巡隊3555艇趕抵救援噴水滅火，約中午11時許將火勢控制，起火原因有待進一步調查釐清。

▲ 端午富貴角外海漁船遭火噬燒光 海巡馳援8船員逃生友船救起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 端午富貴角外海漁船遭火噬燒光，海巡馳援8船員逃生友船救起。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署第二（北基）巡防區指揮部接獲基隆漁業電台通報，25日凌晨03時10分，一艘「益大606」船於富貴角北方約21浬處，疑似因電線走火引發火燒船，船上人員有7名（1台3陸4印尼）船員均由「益大10」先行救起，人員均平安。

▲ 端午富貴角外海漁船遭火噬燒光 海巡馳援8船員逃生友船救起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 漁船疑似因電線走火引發火燒船。

第二（北基）巡防區立即調派第一（基隆）海巡隊3555艇於25日5時許抵達現場，發現「益大606」漁船火勢猛烈，3555艇立即實施噴水滅火，該隊並緊急調派100噸艇緊急出勤前往協助，二艘巡防艇約中午11時許將火勢控制，並與「益大10」漁船持續在旁戒護，起火原因尚待釐清。

第一（基隆）海巡隊表示，為民服務，急難救助是海巡署主要任務，如接獲報案必發揮最大動員能量，力求確保人民生命財產安全；籲請民眾如發現海上危難時，立即撥118海巡報案專線服務或本隊自動電話：02-2462-1451。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

▲ 端午富貴角外海漁船遭火噬燒光 海巡馳援8船員逃生友船救起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 端午富貴角外海漁船遭火噬燒光 海巡馳援8船員逃生友船救起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 端午富貴角外海漁船遭火噬燒光 海巡馳援8船員逃生友船救起。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
辣媳端午睡覺被婆婆叫醒…火大想翻臉　下秒見「厚厚一疊」被征服
「英國海龜」爆台灣防疫超鬆散　同機女乘客打臉曝真相：亂講話！
發現20年前遺囑！樂天前會長「指定次子繼承」…長子崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛河袋屍案凶嫌地下室曝光！　肢解老翁僅花37分鐘…以前賣過黑輪

心情煩躁聽愛犬一直吠！寵物美容師失控「拿拖鞋猛毆」…貴賓活活遭打死

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲猛咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

不滿他追債！桃園男持西瓜刀斷人拇指、砍傷坐骨神經　重判5年6月

端午富貴角外海作業漁船遭火噬燒光　8船員跳船逃生！友船救起

快訊／內灣大橋跳水後失蹤　2高中生無呼吸心跳送醫急救

高雄80歲翁「獨居、領補助」慘遭殺害分屍　鄰居曝：他很可憐

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

營養師「火辣交疊」人夫！他狂噴鹹濕對話：有幾個姿勢特別舒服…正宮崩潰

男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

《我的婆婆》抓包超渣大伯劈腿　黃姵嘉衝進隔壁包廂大罵：太沒良心了！！

愛河袋屍案凶嫌地下室曝光！　肢解老翁僅花37分鐘…以前賣過黑輪

心情煩躁聽愛犬一直吠！寵物美容師失控「拿拖鞋猛毆」…貴賓活活遭打死

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲猛咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

不滿他追債！桃園男持西瓜刀斷人拇指、砍傷坐骨神經　重判5年6月

端午富貴角外海作業漁船遭火噬燒光　8船員跳船逃生！友船救起

快訊／內灣大橋跳水後失蹤　2高中生無呼吸心跳送醫急救

高雄80歲翁「獨居、領補助」慘遭殺害分屍　鄰居曝：他很可憐

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

營養師「火辣交疊」人夫！他狂噴鹹濕對話：有幾個姿勢特別舒服…正宮崩潰

男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

西甲／拉莫斯「世界波」助皇馬再登頂　19歲久保建英連過3人造2黃

德國支付巨頭Wirecard申請破產！619億財務漏洞「市值蒸發90％」股票暫停交易

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨超癢」...結果出爐嚇傻了

盧秀燕轟台電違法開機！ 環保署要中市府「勿過度政治操作不可自拔」

抗新冠！逾1萬名醫事、社工「取消出國」　衛福部已核准逾7千萬補助

中職／古林睿煬要上一軍了！　下周台南主場本季初登板

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

時速突破300km/h！90年代前期霸主KAWASAKI「ZZ-R1100」

散步叫不動！爸媽拍打基肉催促「肥肚狂抖」　網笑：好像一塊愛玉

愛河袋屍案凶嫌地下室曝光！　肢解老翁僅花37分鐘…以前賣過黑輪

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

新莊雙屍2人是國中教師　書本藏一封告白信

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

幫14歲女兒整理房間...垃圾桶驚見用過的保險套

即／愛河分屍案兇嫌落網

西勢美香艷影片又來了！警：老司機別衝動

破案關鍵曝光！分屍狠男「雙腿開開」騎機車

2高中生內灣大橋下溺水　送醫急救

新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生

知名浪浪救援團體已婚園長　涉猥褻女員工

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再重摔害嚴重骨折

更多熱門

相關新聞

腳踩空跌潮間帶　醉婦撕裂傷送醫

腳踩空跌潮間帶　醉婦撕裂傷送醫

彰化1名年約60歲的婦人23日晚間與友人帶著酒相偕到芳苑海邊聊心事看夜景，喝到醉茫茫，一個不注意，腳步踉蹌，從南蚵平台上摔落至潮間帶，婦人被海巡人員救起時，因為酒醉整個人不醒人事，芳苑消防分隊研判有頭部撕裂傷及骨折擦挫傷等情形，將她送醫救治。

端節前夕贈粽子　海巡金馬澎分署助弱勢

端節前夕贈粽子　海巡金馬澎分署助弱勢

海巡端節掃蕩防豬瘟　民眾安心「吃肉粽」

海巡端節掃蕩防豬瘟　民眾安心「吃肉粽」

女子情緒低落欲輕生海巡阻憾事！

女子情緒低落欲輕生海巡阻憾事！

確保端節岸際治安　海巡深夜擴大威力掃蕩

確保端節岸際治安　海巡深夜擴大威力掃蕩

關鍵字：

海巡火燒船

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面