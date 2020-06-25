大陸前首富黃光裕入獄11年！　背後的女人替夫掌權「為他救活國美」

▲黃光裕一家。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸前首富、國美電器創始人黃光裕在昨（24）日端午長假前一日出獄，消息一經公開，國美旗下公司股價全面飄紅，國美金融科技一度漲逾60%、三家A股上市公司飆漲停。據悉，黃光裕入獄11年間，是妻子杜鵑為他撐起了整個國美。

6月24日晚間，北京市第一中級人民法院根據刑罰執行機關的報請，依法裁定對黃光裕予以假釋，假釋考驗期限自假釋之日起至2021年2月16日止。

這意味著，在服刑超過11年後，曾經的大陸首富黃光裕將重歸商業江湖。今年51歲的黃光裕出生在廣東省汕頭市，家境清貧，後隨哥哥黃俊欽北上打拼，在電器銷售行業裡掙得了第一桶金。

上世紀90年代，黃光裕的財富迅速積累，創立的國美電器在大陸開設了百餘家門店，成了家喻戶曉的品牌。2004年，國美成功通過借殼的方式在香港聯交所上市，成為大陸首家在海外上市的家電連鎖企業。

▲杜鵑。（圖／翻攝自微博）

2004年、2005年、2008年黃光裕三度問鼎胡潤百富榜之大陸首富，在2006年富比士大陸富豪榜也排名第一，但在其巔峰時刻，卻因非法經營等罪名被判刑入獄，2008年11月23日被北京警方調查。2010年5月，黃光裕因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪數罪並罰，被判入監14年，同時被判罰金6億元（人民幣，下同），沒收個人財產2億元。

妻子杜鵑1973年出生在北京，從北京科技大學畢業後到銀行工作。1996年，兩人結婚後，她辭去工作，站在黃光裕的背後相夫教子，風格非常低調，哪怕2008年黃光裕入獄，也沒決定出山。可是，2010年，他人接任國美董事局主席，「去黃化運動」愈演愈烈。這時，妻子杜鵑決定替夫掌權，操盤大局。

在掌權的這10年間，杜鵑成功把國美從巨虧8億做到總營收640億，並入選了2016中國商界女性年度人物榜、2017年度和2018年度福富比士中國最傑出商界女性排行榜。她曾對黃光裕說，「等你出來，還你一個更好的國美。」

▲國美創辦人出獄。（圖／翻攝自微博）

不過，據一位內部員工透露，黃光裕在獄中並未停止對國美的管理，近年來的大動作背後都有他的命令，但也因為無法出面交流，在執行上並不順暢。

一位律師分析，「大家對黃假釋有多重解讀，根本還是他之前影響力巨大，這些解讀更多是包含了對他出獄之後國美的發展的一種判斷，現在市場不比之前，到底黃出獄國美會怎樣、對市場有怎麼樣的影響，有待觀察。」

值得一提的是，有投資者關注到，2020年6月24日，黃光裕獲得假釋，上證指數收漲於2979.55點，與10年前正式被判刑時的點位相當。有投資者評論，除了杜鵑，只有股市還在等他。

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