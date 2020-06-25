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特殊色跟一波！寶雅明起發售「丹寧玫瑰粉」口罩，單片售價近7元

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▲▼寶雅開賣丹寧玫瑰口罩。（圖／品牌提供）

▲寶雅明日起開賣萊潔丹寧玫瑰粉口罩，北部搶先鋪貨。（圖／品牌提供)

記者曾怡嘉 / 台北報導

口罩解禁之後，「特殊色」口罩變成搶手貨，買到不一樣顏色，儼然成為民眾生活小確幸。繼屈臣氏的中衛5色口罩熱銷後，寶雅也乘勝推出萊潔「丹寧玫瑰色」，這款顏色比粉紅更身一些，細看還有丹寧的紋路，看起來率性十足。這款口罩預計明（26日）開始由北部鋪貨，最慢下周四（7/2）南部到貨，全台限量5000盒售完為止。

▲▼寶雅開賣丹寧玫瑰口罩。（圖／品牌提供）

▲萊潔 丹寧玫瑰粉口罩，50入，349元，每人限購一盒。

生活百貨龍頭寶雅，每周口罩不定時補貨，以滿足消費者需求為最大考量。不同於屈臣氏在網路商店開賣特殊色口罩，以實體店面為主要通路的寶雅，本周五開始販售台灣製醫療等級的萊潔「丹寧玫瑰色」口罩，全台限量5000盒，一人限購一盒，一片單價近7元，相信會引起一波搶購熱潮。

►►其他藥妝通路口罩販售資訊如下：

▲康是美今起開放100萬片醫療口罩預購。（圖／康是美提供）

【康是美】

自6/12起，就於每週五固定補貨200萬片MIT台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒50片裝，售價299元，每人限購一盒，而接下來連續兩周周五（6/26、7/3）預計也各有200萬片陸續到貨。

▲屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩▼ 。（圖／公關提供）

【屈臣氏】

本周網路中衛彩色口罩均已售罄，實體店面販售的匠心盒裝口罩存量，則視每家店舖販售狀況而定，下周網路商店、實體店面補貨時間尚未確定，會再宣布發售日期。

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