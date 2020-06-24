日女來台就學染疫　陳時中鬆口列本土病例「社區感染可能性一直沒排除」

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本公布一名無症狀感染個案，來源指向台灣。中央流行疫情指揮中心今（24）日證實該名個案，指揮官陳時中表示，依照目前情況應該列為台灣本土病例，但因為尚未真正釐清，暫時不列案號。陳時中也說，台灣社區感染的可能性一直沒有排除，仍要提高警覺。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，我國昨(23)日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國確診1名自我國返日新冠肺炎無症狀感染者。

請繼續往下閱讀...

指揮中心進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

記者追問，該個案在台灣活動地點及縣市是否會公布或者發送細胞簡訊？陳時中回應，等到確認一點，縣市別應該會跟大家做報告，至於細胞簡訊是不會，因為個案生活範圍算單純。