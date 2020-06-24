中印邊境衝突在「實控線中方一側」發生　陸國防部：部隊果斷採取自衛

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

印軍與解放軍上週在中印邊境發生嚴重衝突，導致多名士兵傷亡，雙方已於22日就此進行軍長級會晤。大陸國防部24日下午再次發聲怒斥，此次事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成的，完全是在雙方認可的實控線中方一側發生的，責任完全在印方。

大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙在記者會上強調，中方對加勒萬河谷地區擁有主權，多年來，中國邊防部隊一直在此巡邏執勤，今年4月以來，印度邊防部隊單方面在該地區抵邊修建設施，中方多次就此提出交涉和抗議；5月6日凌晨，印度邊防部隊越線進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀；中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

他指出，6月15日晚，印度一線邊防部隊公然違背雙方達成的共識，出爾反爾，再次越過實控線向中方蓄意挑釁；中方官兵在現地交涉時，突然受到印方暴力攻擊，這引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

▲中國國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／翻攝中國國防部）

吳謙指出，中國邊防部隊果斷採取自衛措施，對印方暴力行徑予以堅決回擊，有效捍衛了國家主權和領土完整；此次事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成的，完全是在雙方認可的實控線中方一側發生的，責任完全在印方；中方要求印方嚴懲肇事人，嚴格管束一線部隊，確保此類事件不再發生。

最後，他稱，衝突發生後，中印雙方通過軍事和外交管道進行了溝通協調，雙方於6月22日舉行第二次軍長級會晤，就管控緊張局勢、維護邊境地區和平穩定深入交換意見。

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