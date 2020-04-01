　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「詠春毆生教授」背景起底！保險法巨擘4個月毆妻7次　媽媽還是前監察委員

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

國立政治大學傳出1名法學院教授毆打學生。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

1名政大法學院教授遭爆料，因不滿同學出言嘲諷詠春拳的威力，竟在課堂上演全武行，事發後學校已要求這名教授暫停授課。本刊調查，這名教授在法界享有盛名，號稱「保險法巨擘」，他的母親還是前監察委員，家世顯赫。不過，日前傳出他曾對妻子施暴，4個月毆打7次，當時曾鬧上媒體，引發學界、法界議論。

據媒體報導，這位保險法名教授在2018年1月至4月曾對妻子施暴，1個月內就打老婆3次，4個月間共毆打7次。起先妻子選擇隱忍，僅驗傷存證，後來教授持續家暴，妻子才憤而提告，但教授始終否認犯行，還對警方辯稱不知妻子為何受傷。不過，台北地檢署開庭後，教授妻子突然表示要撤告，因家暴屬告訴乃論罪，北檢只好給予教授不起訴處分。

事發後，媒體詢問教授，他表示尊重新聞自由，但家暴事件是家務事，他不是名人，還反嗆媒體報導私事，已違反《個資法》，揚言提告。

請繼續往下閱讀...

事發後，不少同學紛紛在政大的臉書社團留言。

有同學在社群軟體上表示，教授已經不只一次說要用暴力解決問題。

本刊調查，屢傳爭議的教授在法界頗負盛名，曾在司法官學院教授課程，工作資歷豐富。他因專業表現亮眼，常接受諮詢、採訪，母親是前監察委員，父親是財政部的退休高官，目前擔任財團董事，家庭背景不俗。


更多鏡週刊報導
【政大教授打學生1】不滿「詠春拳只能打農夫」　教授對學生試拳畫面曝光
【海邊春宮被偷拍1】台南漁光島驚見活春宮　網友笑虧：帳篷將熱賣
【海邊春宮被偷拍2】沙灘忘情上演春宮秀　女主角亮麗外型曝光

ET快訊
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
公司裁員！善良妹看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

快訊／政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除

服務讓我的付出變得更富有！東森購物客服之星湯慧蘭

「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

520後可能高升？文化部長鄭麗君：每天心心念念只想防疫工作

愚人節開「陳年老哏玩笑」！他一看「曝6年苦衷」嘆：心裡很難受　網暖打氣

接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：沒有「叔姪關係」

妳也能擁有夢幻馬甲線！UAT教練客製化訓練菜單　連女神都是她教出來的

清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：陋俗到我這代就好

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

快訊／政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除

服務讓我的付出變得更富有！東森購物客服之星湯慧蘭

「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

520後可能高升？文化部長鄭麗君：每天心心念念只想防疫工作

愚人節開「陳年老哏玩笑」！他一看「曝6年苦衷」嘆：心裡很難受　網暖打氣

接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：沒有「叔姪關係」

妳也能擁有夢幻馬甲線！UAT教練客製化訓練菜單　連女神都是她教出來的

清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：陋俗到我這代就好

中職／米蘭達首局連飆3K　獅象首局0比0

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

中職／禁止球迷隔柵欄開球　中職已請球隊做好管制

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

陳為民交小27歲高中妹　自曝體力不行「這件事」只能撐20分鐘

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

因疫情JDI出售LCD廠進度延後　先以2億美元賣設備給「大客戶」

「怕被感染」學齡前打預防針少3成　慈濟醫：不是只有防疫重要

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

「郭董出手了」防新冠肺炎

鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

台師大男學生染疫！感染源不明累積8例

更多熱門

相關新聞

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

國立政治大學傳出一名法學院教授毆打學生。本刊接獲爆料，只因學生在「保險法」課堂上提及「詠春拳只能打農夫」，引發習武的教授不滿，要求男同學上台對打。原本以為只是開玩笑，不料，這名人高馬大的教授竟然「動真格」，屢屢出拳攻擊比他矮小的同學頭部，誇張行徑讓其他同學看不下去，持手機拍下現場畫面。本刊也取得照片，還原教授打人過程。

政大師用詠春拳毆學生　教育部：該師停課

政大師用詠春拳毆學生　教育部：該師停課

疫調SOP三度進化　你想不到的5症狀也是中招指標

疫調SOP三度進化　你想不到的5症狀也是中招指標

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

搶黃金10小時　台灣斬斷病毒傳播鏈關鍵曝光

搶黃金10小時　台灣斬斷病毒傳播鏈關鍵曝光

關鍵字：

鏡週刊政大詠春

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面