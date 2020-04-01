「詠春毆生教授」背景起底！保險法巨擘4個月毆妻7次　媽媽還是前監察委員

圖、文／鏡週刊

1名政大法學院教授遭爆料，因不滿同學出言嘲諷詠春拳的威力，竟在課堂上演全武行，事發後學校已要求這名教授暫停授課。本刊調查，這名教授在法界享有盛名，號稱「保險法巨擘」，他的母親還是前監察委員，家世顯赫。不過，日前傳出他曾對妻子施暴，4個月毆打7次，當時曾鬧上媒體，引發學界、法界議論。

據媒體報導，這位保險法名教授在2018年1月至4月曾對妻子施暴，1個月內就打老婆3次，4個月間共毆打7次。起先妻子選擇隱忍，僅驗傷存證，後來教授持續家暴，妻子才憤而提告，但教授始終否認犯行，還對警方辯稱不知妻子為何受傷。不過，台北地檢署開庭後，教授妻子突然表示要撤告，因家暴屬告訴乃論罪，北檢只好給予教授不起訴處分。

事發後，媒體詢問教授，他表示尊重新聞自由，但家暴事件是家務事，他不是名人，還反嗆媒體報導私事，已違反《個資法》，揚言提告。

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本刊調查，屢傳爭議的教授在法界頗負盛名，曾在司法官學院教授課程，工作資歷豐富。他因專業表現亮眼，常接受諮詢、採訪，母親是前監察委員，父親是財政部的退休高官，目前擔任財團董事，家庭背景不俗。



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