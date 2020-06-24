屏東看守所紅豆NI端午送愛　助出所學員紓困重生

▲端午節前夕，屏東看守所祕書吳聲明（左二）到出所的小玉家關懷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

下著雨的夜裡，台17線林園路段突然傳來緊急煞車聲，每日來回於屏東縣新園鄉及高雄市的小玉(化名)正下班騎車於返家路上，差點與突然出現的計程車發生意外。小玉是屏東看守所第一期「紅豆NI技能訓練班」結訓出所學員。

家庭窮困的小玉，過去因毒品罪入監執行，在屏東看守所期間努力戒毒並學習紅豆餅製作，出監後擺設紅豆餅攤來改善家中經濟。但出所9個月了，因疫情關係，單親又育有2名幼兒的她一直未有穩定工作，僅能仰賴母親日薪400元的微薄收入過活。

屏所「紅豆NI圓夢計畫」獲知她的狀況後，透過社會資源尋找願意接納更生人就業的雇主，協助安排處於人生低潮的她就業，工作地點是離家30公里外的高雄，行駛於車水馬龍的台17線雖然辛苦且遙遠，但對她來說，這是條希望的道路也是改變人生的起點。

屏所秘書吳聲朋於端午節前夕代表「紅豆NI圓夢計畫」前往她家中送愛關懷，致贈慰問金10000元及屏所自製手工皂、粽子等物資，協助她及家人度過溫馨有愛的端午佳節。

由於紅豆NI及時援助，立即暫時解決她及家人生活問題，她的母親淚流滿面的說：「謝謝屏東看守紅豆NI的幫助，讓我們小玉可以脫離毒品，你們救了她，也救了我們一家人。」

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