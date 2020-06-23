宜蘭保護釣魚台辦公室成立前　日本2艘巡邏艦疑下馬威驅趕漁船



▲23日宜蘭保護釣魚台辦公室成立前，台日協定海域日本2艘巡邏艦疑下馬威驅趕蘇澳漁船。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

23日上午宜蘭保護釣魚台辦公室揭牌成立前，一艘蘇澳籍漁船盛福16號在台日協定海域內作業，竟遭日本2艘巡邏艦驅趕，幸人船未被扣押，宜蘭保護釣魚台辦公室23日晚間嚴厲譴責日本鴨霸行為及已損害到我漁權，請政府硬起來，一起保護漁民權益。

23日上午11時，宜蘭保護釣魚台辦公室揭牌成立，但在10時19分許，蘇澳籍漁船盛福16號漁船在距宜蘭南方澳東北方63海浬的北緯24度51分、東經123度7分台日協定海域內作業，竟遭日本2艘巡邏艦先拍照並廣播不能再捕撈作業的口頭驅趕，「盛」船即電請蘇澳漁業電台電請聯絡海巡協助。

後來「盛」船並未遭到日本強制驅趕，10時56分許，日本巡邏艦先行離開，「盛」船上6名船員平安，並繼續在附近海域作業。

►鍋寶氣炸鍋10780元➔2890元還有隱藏版優惠！3個理由讓你非買不可

►其他人也看了這些...

►藝人陳為民PO騎重機闖蘇花改吃罰單 網酸「發文裝帥」：衝撞體制的是暴民

►影／蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台 70萬尾蝦隻遭限制移動

►5倍奉還！礁溪長榮鳳凰酒店超強回饋 振興券住宿享多項優惠