國二男變「人肉推車」！遭同學抬腳脫褲坐背　女導竟回：讓他體會當玩偶感受

▲台中校園傳霸凌事件，市府要求校方重新調查。上圖與新聞事件無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名國2男生下課時坐在教室內的熊貓玩偶身上玩，不料被女導師得知後，女導師竟然要讓該男生體會熊貓感受，叫了多名同學輪流坐在他身上，女導師誇張行徑不只如此，還利用班費購買自己愛吃零食，並暗示學生老師桌上堆滿零食和咖啡，「你給我的越好，我就對你越好」，中市府表示，已要求校方重啟調查，若屬實將重懲。

1名國2男生日前在下課期間，因為好玩坐在教室內的熊貓玩偶身上，還拿玩偶去擦窗戶，女導師得知後，為了讓該同學體驗被人坐的感受，竟然叫多名男同學，抬起他的雙腳，輪流坐在背上，同學褲子還被扯下，當場難過落淚。

女導師誇張的管教行為還不只如此，有家長反應，班費支出明細一直不清楚，沒有收據，也沒有明細，甚至還暗示學生，她愛吃零食，愛喝咖啡，如果老師桌上堆得越多，老師就會對同學更好，而且應該是老師上的英文課，都叫小老師代打，自己坐在教室後面休息。

教育局表示，女導師教學已有10多年，在管教上是比較嚴格，但在教學上還算正常，在班費支出明細不清部份，以及叫同學霸凌同學等行為，導師坦承改善且已向全班抱歉。

至於喝咖啡一事，教育局轉述校方說法，女導師曾在班上分享她在星巴克用餐經驗，結果被同學誤以為是暗示同學要買咖啡給導師喝，導師對於造成同學誤解也表示歉意。

教育局說，原本校方對女導師口頭申誡1次，但是此舉屬嚴重不當管教，將會外聘2名校外專業人士和校方，共同組成專案小組重啟調查，調查結果送教評會懲處。

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